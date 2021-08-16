В воскресенье 62 человека хотели незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Их остановили

В пятницу один человек за незаконное пересечение государственной границы был задержан. Пограничники по гуманитарным соображениям не препятствовали попытке пересечь границу женщины с явными признаками инвалидности. На данный момент неизвестно, подаст ли она заявление о предоставлении убежища в Латвии.