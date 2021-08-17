Аэропорт Кабула снова открыт

Открытие аэропорта произошло в 0:05 по кабульскому времени (в 22:35 по латвийскому времени), сообщил специалист генштаба Пентагона по логистике, генерал-майор Хенк Тейлор.

По его словам, в аэропорту приземлился военный транспортный самолет С-17 с морскими пехотинцами США, но вскоре сядет еще один с военным отрядом, чтобы помочь восстановить в аэропорту безопасность.

Тейлор сказал, что Соединенные Штаты "несут ответственность за управление воздушным сообщением" в международном аэропорту имени Хамида Карзая, выполняющего военные и коммерческие рейсы.

По его словам, в Кабул уже прибыли около 2500 солдат США, чтобы помочь организовать эвакуацию тысяч американцев и работающих во благо армии США афганцев.

До вечера понедельника по американскому времени число этих солдат может достичь 3000-3500.

"Мы сейчас концентрируемся именно на удержании безопасности в международном аэропорту имени Хамида Карзая, чтобы продолжить быстро осуществлять операции по перелетам, в то же время защищая американцев и гражданских жителей Афганистана", - сказал Тейлор.

Из-за хаоса, возникшего на взлетной полосе, армии США в понедельник пришлось остановить эвакуацию из международного аэропорта Кабула. Американцы взялись за освобождение взлетной полосы от людей, собравшихся там, чтобы попытаться выбраться из столицы Афганистана, павшей под натиском "Талибана".

Вашингтон хочет вывезти из Афганистана несколько десятков тысяч афганцев, которые сотрудничали с США и жизни которых сейчас находятся под угрозой. Их планируется временно разместить на военных базах в Висконсине и Техасе.

Ранее в понедельник были остановлены коммерческие авиарейсы из Кабула, так как в аэропорту возник хаос после того, как тысячи афганцев зашли на территорию аэропорта и пытались вломиться в самолеты. В аэропорт явились тысячи людей, у которых не было ни авиабилетов, ни виз в другую страну, однако которые хотели покинуть Афганистан.