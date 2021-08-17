Секс-рабство, публичные казни и изъятие дочерей у родителей: жизнь афганских женщин при "Талибане"

В первой половине 2020 года между США и "Талибаном" было подписано соглашение о выводе войск до сентября 2021 года. Боевикам обещали "помилование" от ООН, если они не будут мешать мирной жизни Афганистана. С апреля американские войска начали выходить из страны: военных становилось все меньше, а местные жители понимали - возвращается страшный 1996-й.

Что теперь?

Отцы в срочном порядке начали выдавать замуж своих дочерей (пока у них есть шанс выбрать мужа), в свою очередь, мужья прячут своих супруг - никто не знает, что с ними могут сделать.

Изображения с лицами афганок с макияжем на рекламе быстро закрашивают белилами - теперь нельзя открывать лицо и думать об украшении себя.

ФОТО: EPA/Scanpix

Талибы обещали, что будут "уважать права женщин и позволят им работать и учиться при условии, что они будут носить чадру". Но женщины им не верят, действия талибов говорят об обратном. Сразу же после введения "обещания", что женщинам можно выходить на улицы без сопровождения мужчины, афганки все равно не выходят из дома и прячутся дома у отцов и мужей.

Раньше афганкам было разрешено работать в полиции. Теперь это, вероятнее всего, будет под запретом ФОТО: EPA/Scanpix

Незамужних афганок, которые не успели спрятаться, талибы насильно отдают боевикам на окраинах захваченного государства.

Особенно тяжело приходиться женщинам, которые овдовели за время Афганской войны и были вынуждены содержать себя и своих детей самостоятельно, отмечает "Настоящее время".

Старшая директор правозащитной организации Canadian Women For Women in Afghanistan Мурварид Зиаи рассказала о ситуации в Герате (третий по величине город в Афганистане) и регионе CBC News:

"Этим утром я читала сообщения от женщин из Герата: женщины писали, что это письмо может стать их последним. "Талибан" ищет их, и они вынуждены прятаться дом за домом. Они просят всех женщин за пределами Афганистана поднимать вопрос безопасности, рассказывать, что происходит с женщинами в этом регионе:

их убивают, их пытают, их обращают в секс-рабынь".

Женщина по имени Вахида пережила 1996 год и рассказала: "Некоторых моих подруг выдавали замуж против их воли, потому что быть одинокой девушкой в Афганистане было небезопасно. Из-за этого же моя семья выдала замуж и меня. После прихода "Талибана" к власти начались самые ужасные дни в моей жизни: даже лица талибов пугали меня, я больше не могла ходить на работу, даже на улицу было трудно выходить".

"Настоящее время" приводит слова женщины: "Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы".