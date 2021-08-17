Секс-рабство, публичные казни и изъятие дочерей у родителей: жизнь афганских женщин при "Талибане"

Запрещенное в ряде стран радикальное движение "Талибан" уже было у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Их правление было безжалостным, а теперь, по словам очевидцев и местных жителей, многие из их репрессивных законов вернулись. В частности они касаются женщин: им запрещено учиться, работать, выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола и лечиться у мужчин.
Уже в июле сообщалось, что в некоторых, захваченных на тот момент, районах девочкам было разрешено получать образование только до 4-го класса или исключительно религиозное образование.
Несмотря на то, что талибов свергли относительно недавно - в 2001 году, уже успело вырасти целое поколение, которое верило в свободу и свои права. За это время девочки снова учились в школе, женщины смогли вернуться в университеты, устроились на работы и планировали свое будущее сами.
Музыка, музыкальные инструменты и изобразительное искусство также стали доступны каждому.
Одежда тоже была их личным выбором, носи, что хочешь, будь то платок или мини-юбка и каблуки (их стук может "возбудить" мужчин). Наличие макияжа на лице также было личным выбором женщины - каждая могла посетить салон красоты.
При талибах за "проступки" был целый набор наказаний - до тюрьмы или публичной казни через забивание камнями. До их власти в Афганистане даже была команда футболисток - при них же в 1999-м и позже афганских женщин казнили прямо на футбольных полях, отмечает Wonderzine.
В первой половине 2020 года между США и "Талибаном" было подписано соглашение о выводе войск до сентября 2021 года. Боевикам обещали "помилование" от ООН, если они не будут мешать мирной жизни Афганистана. С апреля американские войска начали выходить из страны: военных становилось все меньше, а местные жители понимали - возвращается страшный 1996-й.
Что теперь?
Отцы в срочном порядке начали выдавать замуж своих дочерей (пока у них есть шанс выбрать мужа), в свою очередь, мужья прячут своих супруг - никто не знает, что с ними могут сделать.
Изображения с лицами афганок с макияжем на рекламе быстро закрашивают белилами - теперь нельзя открывать лицо и думать об украшении себя.
Талибы обещали, что будут "уважать права женщин и позволят им работать и учиться при условии, что они будут носить чадру". Но женщины им не верят, действия талибов говорят об обратном. Сразу же после введения "обещания", что женщинам можно выходить на улицы без сопровождения мужчины, афганки все равно не выходят из дома и прячутся дома у отцов и мужей.
Незамужних афганок, которые не успели спрятаться, талибы насильно отдают боевикам на окраинах захваченного государства.
Особенно тяжело приходиться женщинам, которые овдовели за время Афганской войны и были вынуждены содержать себя и своих детей самостоятельно, отмечает "Настоящее время".
Старшая директор правозащитной организации Canadian Women For Women in Afghanistan Мурварид Зиаи рассказала о ситуации в Герате (третий по величине город в Афганистане) и регионе CBC News:
"Этим утром я читала сообщения от женщин из Герата: женщины писали, что это письмо может стать их последним. "Талибан" ищет их, и они вынуждены прятаться дом за домом. Они просят всех женщин за пределами Афганистана поднимать вопрос безопасности, рассказывать, что происходит с женщинами в этом регионе:
их убивают, их пытают, их обращают в секс-рабынь".
Женщина по имени Вахида пережила 1996 год и рассказала: "Некоторых моих подруг выдавали замуж против их воли, потому что быть одинокой девушкой в Афганистане было небезопасно. Из-за этого же моя семья выдала замуж и меня. После прихода "Талибана" к власти начались самые ужасные дни в моей жизни: даже лица талибов пугали меня, я больше не могла ходить на работу, даже на улицу было трудно выходить".
"Настоящее время" приводит слова женщины: "Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы".
Женщина мечтала, чтобы ее дочери никогда не знали, кто такие талибы. Теперь ее мечта не сбудется. "Ислам - религия мира, а не насилия, но талибы показывали миру это иначе", - говорит Вахида.