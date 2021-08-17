Вт, 17.08.2021
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Глава ассоциации: имитировавшие вакцинацию медики должны быть лишены сертификата

Лига Козловска ФОТО: Zane Bitere/LETA

Медики, которые имитировали вакцинацию от Covid-19 и подделывали сертификаты о вакцинации, должны быть лишены сертификата медицинского работника, чтобы они не могли продолжать работу в медицине, заявила агентству LETA руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Как сообщалось, Государственная полиция вскрыла несколько случаев организации фиктивной вакцинации за деньги, в которой участвовали медсестры центров вакцинации. В целом фиктивной вакцинацией воспользовались несколько сотен человек.

Козловска сообщила, что данный вопрос обсуждался в правлении ассоциации, которое считает, что подобные действия со стороны медиков недопустимы.

"Таким медикам нужно запретить работать в медицине и отобрать у них сертификат", - сказала она.

Козловска рассказала, что и в ее практике было два случая, когда пациенты просили подделать данные о вакцинации. По ее мнению, в таких случаях не следует наказывать пациента, а нужно разъяснять ему, что подделка сертификата наказуема.

"Часто этими людьми руководит страх, но чаще всего это разные мифы - дезинформация, на основе которой пациент принял такое решение",

- сказала врач.

Для предотвращения подобных случаев, по мнению Козловски, нужно активнее информировать общество о надежности и необходимости вакцин. Также нельзя забывать, что семейный врач для пациента является доверенным лицом, и информации, которую он предоставляет, пациент доверяет. В настоящее время пациенты достаточно часто обращаются к семейным врачам, чтобы получить консультацию о вакцинации от Covid-19.

Поэтому, по мнению Козловски, нужно усиливать практики семейных врачей, выделяя доплаты тем врачам, которые сами проводят вакцинацию или обзванивают пациентов, составляя списки вакцинируемых.


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