Глава ассоциации: имитировавшие вакцинацию медики должны быть лишены сертификата

Как сообщалось, Государственная полиция вскрыла несколько случаев организации фиктивной вакцинации за деньги, в которой участвовали медсестры центров вакцинации. В целом фиктивной вакцинацией воспользовались несколько сотен человек.

Козловска сообщила, что данный вопрос обсуждался в правлении ассоциации, которое считает, что подобные действия со стороны медиков недопустимы.

"Таким медикам нужно запретить работать в медицине и отобрать у них сертификат", - сказала она.

Козловска рассказала, что и в ее практике было два случая, когда пациенты просили подделать данные о вакцинации. По ее мнению, в таких случаях не следует наказывать пациента, а нужно разъяснять ему, что подделка сертификата наказуема.

"Часто этими людьми руководит страх, но чаще всего это разные мифы - дезинформация, на основе которой пациент принял такое решение",

- сказала врач.

Для предотвращения подобных случаев, по мнению Козловски, нужно активнее информировать общество о надежности и необходимости вакцин. Также нельзя забывать, что семейный врач для пациента является доверенным лицом, и информации, которую он предоставляет, пациент доверяет. В настоящее время пациенты достаточно часто обращаются к семейным врачам, чтобы получить консультацию о вакцинации от Covid-19.