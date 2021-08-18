"Небольшая неприятность": как британский студент отправился путешествовать в Афганистан, когда страну захватили

Студент-физик из Британии Майлз Раутледж отправился на каникулы в Афганистан незадолго до того, как страну захватили талибы. Сейчас с ним все в порядке, однако он уже успел стать звездой Сети и героем статей зарубежных СМИ.
Раутледж прибыл в Кабул 13 августа и планировал пробыть в стране лишь несколько дней. Согласно словам Майлза, ему нравится исследовать "худшие места в мире", поэтому, когда он решил отправиться путешествие, его выбор пал именно на Афганистан. Он загуглил список "самых опасных стран для туризма", где на одной из первых строчек и расположилось это государство. Судя по постам в Facebook, парень стал планировать поездку еще в мае, отмечает TJournal.
Подписчики студента на 4chan (платформа, где он обо всем рассказывал) сначала не поверили, что тот по-настоящему находится в Кабуле. Майлз подтвердил свое местонахождение, выложив фото афганской розетки и документов, на которых были даты поездки.
В беседе с газетой The Times парень рассказал, что любит риск, потому он решил посетить Афганистан. Он также сказал, что отдых на пляже ему не по душе, поскольку скоро он может стать семейным человеком из-за чего он больше не сможет заниматься чем‑то сумасшедшим. "Я подумал, что [Афганистан] выглядит очень красиво, еда кажется потрясающей, к тому же там очень дешево", - рассказывал парень.
Британец даже представить себе не мог, что афганское правительство уйдет в отставку настолько быстро. По его словам, он смотрел ролик на Youtube о стране и людях, которые туда едут, и думал, что "худшее, что с ним произойдет, - это пищевое отравление".
В свою очередь, когда талибы подошли вплотную к Кабулу, студент надел бурку, чтобы "скрыть, что он белый" и отправился в посольство Великобритании, однако оно было закрыто. Затем он отправился в аэропорт, чтобы покинуть страну, однако все рейсы уже были отменены. Британец добавил, что талибы заметили его в аэропорту, но "им было все равно".
"Нет вылетов из Кабула, я застрял в Афганистане. Небольшая неприятность", - написал Раутледж на 4chan.
Раутледж провел некоторое время в убежище ООН.
Он проводил стрим на Twitch, где рассказывал, что будет ждать оттуда помощи со стороны Великобритании. В это же время он выглядел спокойным и отшучивался.
В беседе с The Spectator британец рассказывал: "Я был полностью готов к смерти, я принял ее. Эта поездка была божьим испытанием. Я очень религиозен, поэтому верю, что обо мне позаботятся", - сказал парень.
Британец также рассказал, что у него есть поддельный сертификат, который он сделал, чтобы получить банковскую карту с надписью "Лорд Майлс Раутледж". В его планах было показать эту карту талибам, если его похитят - чтобы убедить боевиков в том, что он британский лорд. После этого студента и прозвали "Лордом Майлзом" пользователи Сети.
Британец сказал, что членам его семьи неизвестно, где он, поскольку они не общаются после того, как он поступил в университет: "Ужасные люди, я с ними не разговариваю". В то же время о том, где Майлз известно его девушке, с которой у него, исходя из его слов, очень хорошие отношения.
Спустя время он написал в Facebook, что пробует связаться с психотерапевтами из университета, так как после бесед с представителями СМИ, он вспомнил, что видел "слишком много мертвых людей" и "психологически я уничтожен".
17 августа - на момент написания статьи - он сообщил в Facebook, что находится в Дубае.
В свою очередь, пока студент находился в Афганистане, он уже успел стать мемом и даже героем, пользователи тщательно следили (и делают это до сих пор) за путешествием Майлза.