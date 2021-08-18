"Небольшая неприятность": как британский студент отправился путешествовать в Афганистан, когда страну захватили

ФОТО: скриншот трансляции с twitch

Британец даже представить себе не мог, что афганское правительство уйдет в отставку настолько быстро. По его словам, он смотрел ролик на Youtube о стране и людях, которые туда едут, и думал, что "худшее, что с ним произойдет, - это пищевое отравление".

В свою очередь, когда талибы подошли вплотную к Кабулу, студент надел бурку, чтобы "скрыть, что он белый" и отправился в посольство Великобритании, однако оно было закрыто. Затем он отправился в аэропорт, чтобы покинуть страну, однако все рейсы уже были отменены. Британец добавил, что талибы заметили его в аэропорту, но "им было все равно".

"Нет вылетов из Кабула, я застрял в Афганистане. Небольшая неприятность", - написал Раутледж на 4chan.

Раутледж провел некоторое время в убежище ООН.

Он проводил стрим на Twitch, где рассказывал, что будет ждать оттуда помощи со стороны Великобритании. В это же время он выглядел спокойным и отшучивался.

В беседе с The Spectator британец рассказывал: "Я был полностью готов к смерти, я принял ее. Эта поездка была божьим испытанием. Я очень религиозен, поэтому верю, что обо мне позаботятся", - сказал парень.

Британец также рассказал, что у него есть поддельный сертификат, который он сделал, чтобы получить банковскую карту с надписью "Лорд Майлс Раутледж". В его планах было показать эту карту талибам, если его похитят - чтобы убедить боевиков в том, что он британский лорд. После этого студента и прозвали "Лордом Майлзом" пользователи Сети.

Британец сказал, что членам его семьи неизвестно, где он, поскольку они не общаются после того, как он поступил в университет: "Ужасные люди, я с ними не разговариваю". В то же время о том, где Майлз известно его девушке, с которой у него, исходя из его слов, очень хорошие отношения.

Спустя время он написал в Facebook, что пробует связаться с психотерапевтами из университета, так как после бесед с представителями СМИ, он вспомнил, что видел "слишком много мертвых людей" и "психологически я уничтожен".

17 августа - на момент написания статьи - он сообщил в Facebook, что находится в Дубае.

В свою очередь, пока студент находился в Афганистане, он уже успел стать мемом и даже героем, пользователи тщательно следили (и делают это до сих пор) за путешествием Майлза.

"Лорд Майлз снова в строю"

LORD MILES RIDES AGAIN pic.twitter.com/6YSAfKJeJq — Kieran Everson 🇬🇧 (@kieraneverson) August 15, 2021

"Лорд Майлз - лучший народный герой со времен Sky King. Его вклад в мировую культуру выдающийся, поэтому я официально номинирую его на Нобелевскую премию..."

Lord Miles is the best folk hero since Sky King ~ his contributions to world culture are outstanding so I am officially nominating him for a Nobel Prize... pic.twitter.com/QREraWxMJF — 🔥 Bronze Odysseus ~ Bapist Hoplite 🔥 (@AnimusoftheWest) August 16, 2021

"После того, как посольство бросили, Лорд Майлз Раутледж стал британским амбассадором Афганистана"