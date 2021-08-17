Планируют расширить возможности тренировок в помещении

В соответствии с поправками Министерства образования и науки (IZM) к порядку принятия мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, появится больше возможностей для организации спортивных соревнований в закрытых помещениях в организованной и контролируемой форме. При соблюдении всех эпидемиологических мер безопасности соревнования по различным видам спорта могут также проводиться в закрытых помещениях.

Требования эпидемиологической безопасности также позволит участвовать в таких соревнованиях лишь тем, у кого имеется сертификат о вакцинации, или переболевании, или отрицательный результат Covid-19 тест, а также для учеников, которые проходят обучение по программам профессионального образования, у которых тест на Covid-19 оказался отрицательным.

В случае, если в спортивном соревновании участвуют только вакцинированные или те, у кого есть сертификат о переболевании, тогда такие спортивные соревнования могут быть учреждены без дополнительных ограничений.

Минимальный возраст спортсменов для участия в международных спортивных соревнованиях был снижен с десяти до семи лет, что обеспечивает равный доступ по сравнению с общими правилами проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях.

Министерство образования и науки отметило, что в области спорта соблюдены правила проведения спортивных тренировок в закрытых помещениях и на открытом воздухе, а также спортивных соревнований на открытом воздухе и условия для участия зрителей. Однако в некоторых местах были ужесточены требования эпидемиологической безопасности.

В министерстве отметили, что в дальнейшем не допускается физический контакт не только между с одним спортсменом команды, но и между всеми спортсменами одной команды (в том числе в индивидуальных видах спорта) и спортсменами других команд, кроме как во время спортивных соревнований.

Регламент поддерживает требование о том, чтобы лица, не принимающие непосредственного участия в его организации и поведении, в том числе законные представители учащихся, не участвовали в спортивных тренировках. Условие распространяется на тренировки.