Планируют расширить возможности тренировок в помещении
С соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности расширяются возможности для занятий спортом в закрытых помещениях, постановил Кабинет Министров во вторник, 17 августа.
С соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности расширяются возможности для занятий спортом в закрытых помещениях, постановил Кабинет Министров во вторник, 17 августа.
В соответствии с поправками Министерства образования и науки (IZM) к порядку принятия мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, появится больше возможностей для организации спортивных соревнований в закрытых помещениях в организованной и контролируемой форме. При соблюдении всех эпидемиологических мер безопасности соревнования по различным видам спорта могут также проводиться в закрытых помещениях.
Требования эпидемиологической безопасности также позволит участвовать в таких соревнованиях лишь тем, у кого имеется сертификат о вакцинации, или переболевании, или отрицательный результат Covid-19 тест, а также для учеников, которые проходят обучение по программам профессионального образования, у которых тест на Covid-19 оказался отрицательным.
В случае, если в спортивном соревновании участвуют только вакцинированные или те, у кого есть сертификат о переболевании, тогда такие спортивные соревнования могут быть учреждены без дополнительных ограничений.
Минимальный возраст спортсменов для участия в международных спортивных соревнованиях был снижен с десяти до семи лет, что обеспечивает равный доступ по сравнению с общими правилами проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях.
Министерство образования и науки отметило, что в области спорта соблюдены правила проведения спортивных тренировок в закрытых помещениях и на открытом воздухе, а также спортивных соревнований на открытом воздухе и условия для участия зрителей. Однако в некоторых местах были ужесточены требования эпидемиологической безопасности.
В министерстве отметили, что в дальнейшем не допускается физический контакт не только между с одним спортсменом команды, но и между всеми спортсменами одной команды (в том числе в индивидуальных видах спорта) и спортсменами других команд, кроме как во время спортивных соревнований.
Регламент поддерживает требование о том, чтобы лица, не принимающие непосредственного участия в его организации и поведении, в том числе законные представители учащихся, не участвовали в спортивных тренировках. Условие распространяется на тренировки.
Также, регулирование количества спортсменов в одной тренировочной группе, которая составляет 20 учеников на тренировочную группу, не распространяется на курс спортивных занятий, предусмотренных учебной программой начального и общего среднего образования - эти уроки могут проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении для всех учащихся.