Деревня индейцев, парк скульптур и дюны: идеи для мини-путешествия в Клайпеду

По данным Центрального статистического управления, в последние годы самыми популярными зарубежными многодневными туристическими направлениями для латвийцев были маршруты в соседние страны: Эстония (20,8%), Литва (12,5%), а также Германия (11,1%). Эти страны предлагают отличные возможности для отдыха не только в закрытых помещениях, но и на природе, и одно из таких мест, которое обязательно нужно посетить,

находится неподалеку, всего в 45 минутах езды от границы с Латвией - в Клайпеде.

Въезд в Литву

При въезде в Литву жители Латвии должны предъявить действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный тест на Covid-19 (ПЦР или антиген, проведенный в течение последних 72 или 48 часов соответственно). Все въезжающие также должны заполнить анкету Национального центра общественного здоровья Литвы не ранее, чем за 2 дня до въезда в страну. В настоящее время Латвия находится в "зеленом" списке, а это значит, что после въезда в Литву соблюдать самоизоляцию не нужно. Важно отметить, что информация может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, поэтому каждую пятницу Министерство здравоохранения Литвы, в соответствии с критериями, изложенными в рекомендации Совета ЕС, публикует список стран/регионов, затронутых инфекцией Covid-19, и разъясняет порядок въезда в страну.

Для любителей природы и индейцев

После того как будут успешно выполнены все необходимые требования для въезда, можно начинать захватывающее открытие Литвы. Индейская деревня "Виннету" - это аутентичный кемпинг североамериканских индейцев, расположенный в живописной долине реки Акмяне (Дане), в 20 км от центра Клайпеды. Это кемпинг, где можно не только отдохнуть и переночевать, но и получить общие и практические знания о культуре индейцев. Любители бани смогут насладиться банными процедурами и знаменитыми лечебными ритуалами в бане инипи.

К северу от Клайпеды в окружении лесов у моря находится Приморский региональный парк. Здесь можно увидеть громадные песчаные дюны, этнографические кладбища и даже остов потерпевшего кораблекрушение старинного судна. Также в парке есть несколько ресторанов и кафе. Осматривать парк будет удобнее всего на машине, ведь территория парка огромна.

Для ценителей культуры

Как портовый город Клайпеда издавна была важным торговым центром, где происходил обмен товаров и грузов. Здание главпочтамта в неоготическом стиле является одной из самых известных и красивейших архитектурных жемчужин Клайпеды - величественное здание из красного кирпича с зелеными глазурованными керамическими деталями, украшающими карнизы фундамента, вершины фронтонов и столбов ограды. Интерьер отличается роскошным декором, а в башне здания находится клайпедский карильон с 48 колоколами.

Разнообразие скульптур в Старом городе дает возможность еще лучше ощутить неповторимую приморскую атмосферу Клайпеды. Парк скульптур - великолепное место для осмотра памятников, где можно проследить историю Клайпеды с XIX до первой половины XX века. Это галерея современной литовской скульптуры под открытым небом, основанная в 1977 году. Сегодня парк занимает территорию в 12 гектаров и насчитывает 116 скульптур, созданных 67 литовскими художниками.

Для искателей приключений

Если же литовских культурных и природных жемчужин вам не хватило, то Клайпедский порт предлагает удобный способ добраться на пароме компании DFDS до города Карлшем на юге Швеции или до красивейшего места на севере Германии - города Киль. Забронировать место на пароме можно в день поездки (не позднее чем за 7 часов до отправления), поэтому нет необходимости в долгом и продолжительном планировании. "Чтобы облегчить пассажирам поездки, компания DFDS в сотрудничестве с лабораторией Synlab организовала в Клайпедском порту пункты быстрого тестирования, где пассажиры получают результаты теста на Covid-19 в течение часа. Стоимость теста составляет 40 евро, а результаты также могут быть отправлены на указанный человеком адрес электронной почты", - рассказывает Вайдас Клумбис, менеджер по связям с общественностью компании DFDS в странах Балтии.