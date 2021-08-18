В Резекненском крае изъято около 1200 кустов марихуаны; задержана преступная группа

Полиция получила информацию о лицах, которые могут быть причастны к незаконному выращиванию марихуаны. Для проверки информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыск на частной собственности, в результате которого была обнаружена незаконная плантация марихуаны.

Всего во время обыска было изъято около 1200 растущих кустов марихуаны.

На месте происшествия также были установлены возможные виновники и члены преступной организованной группы - двое мужчин 1979 года рождения, а также мужчины 1983 и 1999 годов рождения. Два человека помещены под арест.

В настоящее время полиция продолжает расследование с целью определения точного количества и состава конфискованных веществ, проведена необходимая экспертиза. Виновным за неразрешенный посев или выращивание растений, содержащих наркотические средства, грозит лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочный арест, принудительные работы или штраф.