В реке Айвиексте констатировано загрязнение; в нее попало топливо из грузовика
Сегодня утром, 19 августа, в Ледманской волости Огрского края в реку Айвиексте попало топливо из разбившегося грузовика.
Сегодня утром, 19 августа, в Ледманской волости Огрского края в реку Айвиексте попало топливо из разбившегося грузовика.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола сообщила, что звонок в VUGD поступил в 5:53. Топливный бак разбившегося грузовика был сломан, что привело к утечке топлива в реку Айвиексте.
На поверхности воды в реке образовалось пятно площадью около 60 квадратных метров. На месте происшествия установлены абсорбирующие штанги, информация передана в Государственную службу окружающей среды.