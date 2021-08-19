Чт, 19.08.2021
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Роман Протасевич, бывший главред NEXTA

В реке Айвиексте констатировано загрязнение; в нее попало топливо из грузовика

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня утром, 19 августа, в Ледманской волости Огрского края в реку Айвиексте попало топливо из разбившегося грузовика.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола сообщила, что звонок в VUGD поступил в 5:53. Топливный бак разбившегося грузовика был сломан, что привело к утечке топлива в реку Айвиексте.

На поверхности воды в реке образовалось пятно площадью около 60 квадратных метров. На месте происшествия установлены абсорбирующие штанги, информация передана в Государственную службу окружающей среды.


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