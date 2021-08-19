Благотворительный веломарафон Доктора-клоуна: 2 000 километров в поддержку больных детей
Вчера, 18 августа, на территории Детской клинической университетской больницы стартовал необычный одиночный веломарафон.
Вчера, 18 августа, на территории Детской клинической университетской больницы стартовал необычный одиночный веломарафон.
Рижский доктор-клоун Янис Таукулис объедет на велосипеде всю страну, чтобы поддержать детей, находящихся на продолжительном лечении в латвийских больницах. По его словам, они тоже проходят марафон, сражаясь за свое здоровье. Рассказываем, как выглядит маршрут, в чем ценность этой идеи и как каждый из нас может помочь.
Янис Таукулис, или больничный клоун по имени "Др. Яукулис", отправился в двадцатидневный веломарафон, планируя проезжать около 100 км в день. Интересно, что маршрут Яниса выглядит на карте как знак бесконечности и проходит через все больницы, где работают доктора-клоуны, а центральная точка - Детская клиническая университетская больница.
Маршрут проложен через города, где работают доктора-клоуны: Рига, Даугавпилс, Резекне, Валмиера, Цесис и Лиепая. В рамках марафона Янис преодолеет около 2 000 километров и посетит не менее 10 населенных пунктов.
В своем путешествии Янис объединяет любимое занятие с благородной целью: показать, что длительное лечение в больнице для каждого ребенка — марафон, который (как и любой марафон) не бывает легким. Ведь даже самые крепкие и сильные спортсмены устают от своих марафонов, что уж говорить о малышах, которые проводят несколько месяцев в больничных стенах, на процедурах и обследованиях.
"Попадая в больницу, дети теряют свою привычную среду, - говорит Янис. - Им не хватает привычных контактов. Ребенку недостает легкости и игр, в которых он мог бы выпустить свою энергию и прожить разные эмоции, от злости и страха до радости и нежности. Долгосрочные отношения клоуна и ребенка - это уникальный контакт. Клоун помогает ребенку социализироваться в больнице, узнать своих соседей, подружиться".
О том, насколько семьям, где дети подолгу находятся в больнице, нужна поддержка, рассказала Айя Звиргздиня: ее сыну Рейнису было всего семь лет, когда у него обнаружили лимфому, и они попали в больницу - в круговорот анализов, обследований, химиотерапии, побочных эффектов. По словам Айи, из обычного жизнерадостного и беззаботного ребенка Рейнис постепенно становился сердитым, нервным, тревожным, все больше замыкался в себе и попросту был несчастным. Сам Рейнис говорит, что "ужасно тяжело было, когда по две процедуры в день нужно было переносить".
На вопрос, что было для неё самым сложным, особенно поначалу, Айя отвечает - чувство тревоги, неизвестности: это и ожидание результатов обследований, и мысли о том, как с этим быть дальше, что предпринять, как "строить" жизнь всей семьи. Справиться ей помогали и близкие, которые помогали во всех бытовых вопросах, и врачи, и медсёстры, которые спокойно и профессионально отвечали на все вопросы, да и психологически очень поддерживали.
При этом Рейнис уже был в том возрасте, чтобы осознавать, что происходит, понимать, что он в чём-то ограничен, что-то ему сейчас недоступно - что есть у других детей. И вот тут было очень важно помнить, что он в первую очередь ребёнок, а не диагноз и не болезнь.
"Однажды вечером я вдруг увидела, что мой Рейнис снова выглядит как тот самый прежний Рейнис, - вспоминает Айя. - Он рассказал, что сегодня приходили доктора-клоуны, и он так смеялся, что даже щеки разболелись, так здорово было! И когда он спокойно уснул, я подумала, что по-настоящему проживать "здесь и сейчас" - это именно то, чему нам стоит поучиться у детей. Миг радости и озорства, что в тот день принесли доктора- клоуны сумел сделать его радостным, затмить и даже на мгновение позволить забыть почему ребенок в больнице".
Поддержать марафонистов (как Яниса, так и детей, в поддержку которых он отправляется в путь) пришли и медики.
Так, врач-резидент Детской клинической университетской больницы Полина Попейко отметила, что доктора-клоуны – важные помощники медицинского персонала в детской больнице: "Когда ребенку страшно и непонятно, что происходит, он плохо себя чувствует, доктор-клоун привносит в его рутину что-то отличное от больничных будней, появляется радость, улыбка и смех. Это и придает ребенку силы поправляться. Помощь клоунов способствует более легкому установлению контакта с ребенком, поэтому и наша работа облегчается. Ну и, конечно, возможность самим похихикать с клоунами в сторонке улучшает настроение на весь день!"
Доктора-клоуны в больницы приходят ежедневно. Их работа - это и поддержка в острой ситуации, когда в больницу попадаешь неожиданно, и выстраивание долгосрочных отношений с маленькими пациентами и их семьями, которым в больнице приходится быть дольше и чаще, чем хотелось бы.
Руководительница организации "Др.Клоун" Марианна Миловска поясняет: "Веломарафон - часть нашей благотворительной акции "Помоги выздоравливать, а не лечиться!". Идея марафона хорошо отображает работу докторов-клоунов - это не спринт, не разовое мероприятие. Понятно, что мы по мере сил поддерживаем всех, кто попадает в больницу. При этом, нам очень важно быть рядом с детьми и родителями регулярно, особенно с теми, для кого дорога к здоровью - это тот самый марафон".
Следите за маршрутом и приключениями Яниса в дороге на Facebook странице докторов-клоунов - https://www.facebook.com/drklauns/.
Принять участие в благотворительной акции и поддержать Докторов-клоунов может любой желающий, оформив пожертвование на странице www.drklauns.lv, приобретая мороженое TIO, а также внося свои пожертвования в ящички в магазинах сети Rimi Latvia или купив там же красный клоунский нос.
Все собранные средства будут направлены на регулярную ежедневную работу Доктров-клоунов, и помогут им оказаться там, где их ждут маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал - в больницах по всей Латвии.
Благотворительный веломарафон Доктора-клоуна поддерживают предприятия Virši, Veloprofs, Bite, Sante и Magnum.
"Др.Клоун" - общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители - 35 профессиональных медицинских клоунов - ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.
Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация "Др. Клоун" в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего латвийского предприятия по переработке молока Food Union и благотворительного фонда Петра Авена "Поколение".
Галерея: Благотворительный веломарафон Доктора-клоуна