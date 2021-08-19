Благотворительный веломарафон Доктора-клоуна: 2 000 километров в поддержку больных детей

ФОТО: Eriks Dreimanis

"Попадая в больницу, дети теряют свою привычную среду, - говорит Янис. - Им не хватает привычных контактов. Ребенку недостает легкости и игр, в которых он мог бы выпустить свою энергию и прожить разные эмоции, от злости и страха до радости и нежности. Долгосрочные отношения клоуна и ребенка - это уникальный контакт. Клоун помогает ребенку социализироваться в больнице, узнать своих соседей, подружиться".

О том, насколько семьям, где дети подолгу находятся в больнице, нужна поддержка, рассказала Айя Звиргздиня: ее сыну Рейнису было всего семь лет, когда у него обнаружили лимфому, и они попали в больницу - в круговорот анализов, обследований, химиотерапии, побочных эффектов. По словам Айи, из обычного жизнерадостного и беззаботного ребенка Рейнис постепенно становился сердитым, нервным, тревожным, все больше замыкался в себе и попросту был несчастным. Сам Рейнис говорит, что "ужасно тяжело было, когда по две процедуры в день нужно было переносить".

На вопрос, что было для неё самым сложным, особенно поначалу, Айя отвечает - чувство тревоги, неизвестности: это и ожидание результатов обследований, и мысли о том, как с этим быть дальше, что предпринять, как "строить" жизнь всей семьи. Справиться ей помогали и близкие, которые помогали во всех бытовых вопросах, и врачи, и медсёстры, которые спокойно и профессионально отвечали на все вопросы, да и психологически очень поддерживали.

При этом Рейнис уже был в том возрасте, чтобы осознавать, что происходит, понимать, что он в чём-то ограничен, что-то ему сейчас недоступно - что есть у других детей. И вот тут было очень важно помнить, что он в первую очередь ребёнок, а не диагноз и не болезнь.

ФОТО: Eriks Dreimanis

"Однажды вечером я вдруг увидела, что мой Рейнис снова выглядит как тот самый прежний Рейнис, - вспоминает Айя. - Он рассказал, что сегодня приходили доктора-клоуны, и он так смеялся, что даже щеки разболелись, так здорово было! И когда он спокойно уснул, я подумала, что по-настоящему проживать "здесь и сейчас" - это именно то, чему нам стоит поучиться у детей. Миг радости и озорства, что в тот день принесли доктора- клоуны сумел сделать его радостным, затмить и даже на мгновение позволить забыть почему ребенок в больнице".

Поддержать марафонистов (как Яниса, так и детей, в поддержку которых он отправляется в путь) пришли и медики.