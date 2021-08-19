Количество жертв в аэропорту Кабула возросло до 12 человек

Взятие города Кабула привело к наплыву людей в аэропорт - они пытались уехать из страны. По словам представителя группировки, люди погибли из-за стрельбы или давки.

Представитель "Талибана" призвал людей, толпящихся у входа в аэропорт, вернуться домой, если у тех нет законных оснований на выезд из страны. "Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал", - добавил он.

Аэропорт контролируют американские военные - они помогают эвакуации дипломатов из США и других стран. С воскресенья, 15 августа, страны Запада уже эвакуировали около восьми тысяч человек.

Напоминаем, после взятия Кабула в аэропорту возникла паника. Вечером 15 августа сотни жителей страны выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытаясь покинуть Афганистан. В тот день один из самолетов США за один раз вывез больше 640 человек. 16 августа хаос продолжился: в соцсетях публиковали видео с людьми, которые цеплялись за взлетающие самолеты, после чего вылеты приостанавливали почти на сутки.

Вечером 17 августа появилась информация, что талибы перестали пропускать афганцев в аэропорт. В ответ США призвали пустить в аэропорт всех афганцев, которые хотели покинуть страну.