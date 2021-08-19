В России нашли погибшей восьмилетнюю девочку. Сотни человек искали ее почти два месяца

В поисках девочки в течение нескольких недель участвовали сотни человек - местные жители, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов. Власти города объявили о награде в 500 тысяч рублей (примерно 5700 евро) за предоставление информации о местонахождении ребенка, позже МВД заявило о награде в 1 миллион рублей (примерно 11500 евро).

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве и дело о халатности в отношении органов системы профилактики.

К дому, где проживала девочка, жители города несут цветы и игрушки.

В официальных сообщениях не упоминается, что могло стать причиной гибели ребенка. В Следственном комитете лишь сообщили, что "обнаружен пакет с телом ребенка".