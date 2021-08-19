Чт, 19.08.2021
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Роман Протасевич, бывший главред NEXTA

В России нашли погибшей восьмилетнюю девочку. Сотни человек искали ее почти два месяца

ФОТО: Pexels

В российском городе Тюмень найдена погибшей восьмилетняя девочка, ранее пропавшая без вести. Останки обнаружили рядом с авто-заправочной станцией (АЗС) - примерно в двух километрах от дома, откуда она ушла 30 июня, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

В поисках девочки в течение нескольких недель участвовали сотни человек - местные жители, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов. Власти города объявили о награде в 500 тысяч рублей (примерно 5700 евро) за предоставление информации о местонахождении ребенка, позже МВД заявило о награде в 1 миллион рублей (примерно 11500 евро).

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве и дело о халатности в отношении органов системы профилактики.

К дому, где проживала девочка, жители города несут цветы и игрушки.

В официальных сообщениях не упоминается, что могло стать причиной гибели ребенка. В Следственном комитете лишь сообщили, что "обнаружен пакет с телом ребенка".

Издание Ura.Ru пишет, что девочка была убита. Это же СМИ сообщает, что среди сотрудников правоохранительных органов, которые работали на месте обнаружения тела, находился и Евгений Карчевский, следователь, который вел дело "ангарского маньяка" Михаила Попкова.


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