Нападение в Таллинне: двух девушек избили из-за их сексуальной ориентации

"История началась, когда мы с девушкой пошли гулять с друзьями", - рассказывает Эмма (имя изменено, настоящее известно редакции), которая, как и каждый второй молодой житель Таллинна в одну августовскую суббота отправилась в город прекрасно провести время. Ночная гулянка с друзьями затянулась и она с девушкой отправились домой в Мустамяэ рано утром в воскресенье, когда солнце уже взошло.

Перед тем, как отправиться домой, они решили пойти в GrillStop у автобусной остановки "Сольнок" и купить там картошку-фри. "Там были трое мужчин, один из которых сразу подошел к нам сказать, что мы лесбиянки", - вспоминает Эмма, как один из мужчин начал глумиться над парой. "Мы даже не держались за руки и не целовались, но этот мужчина, должно быть, знал мою девушку через какое-то третье лицо, поэтому он так и сказал", - говорит Эмма, которая не восприняла бы сказанное оскорбительным, но в том контексте оно таковым являлось.

"Они посмеялись над нами, поэтому я занервничала и сказала, чтобы они замолчали", - говорит Эмма, которая не сама не провоцировала насилие. Мужчины разозлились, и один из них начал душить Эмму. "Он очень крепко схватил меня за шею, моя девушка пыталась оттолкнуть его", - говорит Эмма. Что происходило потом, она помнит обрывисто. "Мужчины начали избивать нас руками и ногами. Двое били, а третий наблюдал", - говорит Эмма, по словам которой, позже выяснилось, что человек, который ее избивал, также занимается боевыми искусствами. По ее словам, мужчина, избивший девушку Эммы, был двухметрового роста. "Как медведь", - вспоминает она внешний вид этого человека.

Эмма говорит, что ее трижды ударили по голове, из-за чего девушка потеряла сознание. "Следующий момент, который я помню, было то, что моя девушка разговаривала по телефону с Центром тревоги. На место приехали скорая помощь и полиция, избившие нас люди уже ушли", - рассказывает Эмма.

Пострадавшие дали показания. "8 августа утром в полицию поступил вызов в Мустамяэ на улицу Вильде-теэ, где двое мужчин напали на 20-летнюю и 18-летнюю девушек. Скорая помощь на месте осмотрела травмы пострадавших, медицинская помощь никому не потребовалась", - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, по словам которой, точные обстоятельства случившегося и причина конфликта будут установлены в ходе уголовного производства.