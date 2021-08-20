Аннулированы первые поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19

За последние недели Государственная полиция выявила три группы, которые занимались продажей поддельных сертификатов. Несколько сотен человек необоснованно получили сертификаты безопасности Covid-19, заплатив различные суммы, ранее сообщила полиция.

По данным TV3, когда Государственная полиция задержала первые две организованные преступные группы за имитацию факта вакцинации, были получены списки более 200 имен, получивших поддельные сертификаты о вакцинации, однако пока полиция направила в Национальную службу здравоохранения информацию только об одном лице, у которого сертификат должен быть аннулирован.

Как поясняет Государственная полиция, даже несмотря на то, что были обнаружены списки имен людей, которые якобы имитировали вакцинацию, это не означает автоматически, что был совершен факт мошенничества.

Процесс дальнейших проверок занимает много времени, потому что полиция должна выполнять все процессуальные действия в соответствии с Уголовным законом.

В свою очередь, Национальная референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) внедрила новую систему выявления возможных случаев мошенничества, а именно больница направляет каждого госпитализированного пациента с Covid-19, который, по имеющимся данным, вакцинирован, на специализированные анализы.

"Можно определить, есть ли у человека антитела к вирусу Covid-19, можно отличить вакцинационные антитела от антител, которые развиваются после заболевания. Для каждого из этих случаев будет отдельный врачебный консилиум", - пояснил руководитель лаборатории Сергей Никишин.