Суд постановил оставить Лембергса в заключении
Рижский окружной суд постановил оставить в заключении бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщает LETA.
Рижский окружной суд постановил оставить в заключении бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщает LETA.
Уже сообщалось, что 22 февраля окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.
Лембергс обжаловал решение суда.
В особых случаях задержанный Лембергс после обжалования приговора суда первой инстанции имеет право просить апелляционную инстанцию оценить дальнейшее применение заключения под стражу до слушания дела.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если в апелляционный суд поступило заявление об отмене или изменении меры пресечения - задержания, такое заявление должно быть рассмотрено судьей апелляционной инстанции в письменной форме в течение трех рабочих дней до начала судебного разбирательства в апелляционном суде.
Однако такое заявление может быть подано только в том случае, если у обвиняемого возникли такие семейные обстоятельства или обстоятельства состояния здоровья, которые могут служить основанием для отмены или изменения содержания под стражей, и этот факт подтвержден документами. Такое заявление также может быть подано в соответствии с законом, если начало производства по делу в апелляционной инстанции определено на срок более двух месяцев после поступления дела в суд апелляционной инстанции.
Суд отклонил заявление Лембергса.
В феврале Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора, поскольку суд решил отменить меры пресечения, действовавшие до сих пор. При отбывании тюремного заключения суд решил включить в него время содержания под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.