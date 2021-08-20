Суд постановил оставить Лембергса в заключении

Уже сообщалось, что 22 февраля окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.

Лембергс обжаловал решение суда.

В особых случаях задержанный Лембергс после обжалования приговора суда первой инстанции имеет право просить апелляционную инстанцию ​​оценить дальнейшее применение заключения под стражу до слушания дела.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если в апелляционный суд поступило заявление об отмене или изменении меры пресечения - задержания, такое заявление должно быть рассмотрено судьей апелляционной инстанции в письменной форме в течение трех рабочих дней до начала судебного разбирательства в апелляционном суде.

Однако такое заявление может быть подано только в том случае, если у обвиняемого возникли такие семейные обстоятельства или обстоятельства состояния здоровья, которые могут служить основанием для отмены или изменения содержания под стражей, и этот факт подтвержден документами. Такое заявление также может быть подано в соответствии с законом, если начало производства по делу в апелляционной инстанции определено на срок более двух месяцев после поступления дела в суд апелляционной инстанции.

Суд отклонил заявление Лембергса.