В наивысшей точке Гренландии впервые пошел дождь
В прошлую субботу в наивысшей точке ледника Гренландии на высоте 3126 метров несколько часов шел дождь.
В прошлую субботу в наивысшей точке ледника Гренландии на высоте 3126 метров несколько часов шел дождь.
Примерно девять часов температура воздуха держалась выше нуля градусов по Цельсию. За неполные десять последних лет в наивысшей точке Гренландии температура воздуха поднялась выше нуля уже в четвертый раз, однако ранее шел мокрый снег. Дождя в этом месте ранее не наблюдалось никогда.
Ранее на вершине Гренландии воздух прогревался выше нуля градусов в 1995, 2012 и 2019 годах. Подсчеты ученых свидетельствуют, что перед этим в последний раз температура воздуха там превышала ноль градусов в конце 19-го века.
Исследователь NSIDC Тэд Скамбос указал CNN - это доказательство, что Гренландия резко прогревается. "То, что происходит, не просто одно или два теплых десятилетия в условиях немного мигрирующих климатических показателей, - отметил он, - Это что-то невиданное".
Метеорологическая станция наблюдений Национального научного фонда США действует в наивысшей точки Гренландии с 1989 года.