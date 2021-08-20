В наивысшей точке Гренландии впервые пошел дождь

Примерно девять часов температура воздуха держалась выше нуля градусов по Цельсию. За неполные десять последних лет в наивысшей точке Гренландии температура воздуха поднялась выше нуля уже в четвертый раз, однако ранее шел мокрый снег. Дождя в этом месте ранее не наблюдалось никогда.

Ранее на вершине Гренландии воздух прогревался выше нуля градусов в 1995, 2012 и 2019 годах. Подсчеты ученых свидетельствуют, что перед этим в последний раз температура воздуха там превышала ноль градусов в конце 19-го века.

Исследователь NSIDC Тэд Скамбос указал CNN - это доказательство, что Гренландия резко прогревается. "То, что происходит, не просто одно или два теплых десятилетия в условиях немного мигрирующих климатических показателей, - отметил он, - Это что-то невиданное".