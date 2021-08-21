В России мужчина вплавь добрался с Курильских островов до Японии. Он попросил там политического убежища

Его задержали на острове Хоккайдо. Как именно он плыл пока не уточняется. Генконсульство России в Саппоро 21 августа сообщило, что выясняет обстоятельства произошедшего у японских компетентных органов.

В администрации Южно-Курильского городского округа рассказали, что мужчина - выходец с Урала. Он получил дальневосточный гектар три года назад, переехал на Кунашир, где подрабатывал физическим трудом.

Известно, что мужчина исчез 17 августа, и первоначально на острове думали, что он пропал.

"При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил", — отметил собеседник "Интерфакса".