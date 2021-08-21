Сб, 21.08.2021
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Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам"
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В России мужчина вплавь добрался с Курильских островов до Японии. Он попросил там политического убежища

Иллюстративное фото ФОТО: pexels/pixabay

Гражданин России доплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политическое убежище, сообщает "Медуза" со ссылкой на Kyodo.

Его задержали на острове Хоккайдо. Как именно он плыл пока не уточняется. Генконсульство России в Саппоро 21 августа сообщило, что выясняет обстоятельства произошедшего у японских компетентных органов.

В администрации Южно-Курильского городского округа рассказали, что мужчина - выходец с Урала. Он получил дальневосточный гектар три года назад, переехал на Кунашир, где подрабатывал физическим трудом.

Известно, что мужчина исчез 17 августа, и первоначально на острове думали, что он пропал.

"При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил", — отметил собеседник "Интерфакса".

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Кунашир и северо-восточную часть Хоккайдо разделяют примерно 20 километров.


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