OnlyFans с октября запретит публиковать контент "откровенно сексуального характера"

Знаменитая площадка обновила правила для пользователей, добавив туда новые пункты. С 1 октября OnlyFans запрещает фотографии и видео реального или сымитированного полового акта и мастурбации, фото откровенно сексуального характера и увеличенные снимки гениталий. Запрещено публиковать изображения реальных или сымитированных телесных жидкостей, выделяемых во время секса, а также фото гениталий, если их подают как оскорбление или экстремизм.
Изменения в правила вносят потому, что компании планирует привлечь миллиард долларов для выхода на массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.
OnlyFans появился в 2016 году, в 2020 году сайт стал главной площадкой эротического контента. По данным компании, к 2021 году аудитория сайта превысила 130 миллионов пользователей. Контент публикуют два миллиона авторов.
После того, как OnlyFans объявил о запрете части откровенного контента, в социальных сетях появились шутки о том, что пользователям, которые зарабатывали продажей эротического и порнографического контента, придется найти "реальную работу". В то же время авторы таких роликов и фото утверждают, что секс-работа - тоже работа, и OnlyFans сначала создал благоприятную среду для этого, набрал популярность, а затем предал собственных пользователей.
"OnlyFans — просто ещё один пример того, как большие платформы используют секс-работников, чтобы заработать аудиторию, а затем бросают их, когда те перестают быть полезными", - пишет один из пользователей Twitter.
"Люди [для которых OnlyFans стал основным источником дохода] не смогут сводить концы с концами. Они потеряют даже крышу над головой", - говорит Мередит Жаклин, которая публикует контент на сервисе уже два года.
С ней соглашается Жасмин Райс: "Я была на этой адской платформе больше года. Я сталкивалась с утечками, оскорблениями, угрозами изнасилования и смерти, пока OnlyFans игнорировал мои жалобы и забирал 20% комиссии. Они заработали на спинах секс-работников миллиарды долларов".
"Секс-работа — настоящая работа, секс-работники — такие же люди. А OnlyFans сошёл с ума", - комментирует уже другой пользователь.
OnlyFans: "Хэй, постите у нас нюдсы и мы дадим вам денег". Вы: "Постите нюдсы". OnlyFans: "Хэй, спасибо за ваши обнаженные фотки, но можете, пожалуйста, удалить их, они нарушают наши правила", - иронизируют в Twitter.