OnlyFans с октября запретит публиковать контент "откровенно сексуального характера"

Знаменитая площадка обновила правила для пользователей, добавив туда новые пункты. С 1 октября OnlyFans запрещает фотографии и видео реального или сымитированного полового акта и мастурбации, фото откровенно сексуального характера и увеличенные снимки гениталий. Запрещено публиковать изображения реальных или сымитированных телесных жидкостей, выделяемых во время секса, а также фото гениталий, если их подают как оскорбление или экстремизм.

Изменения в правила вносят потому, что компании планирует привлечь миллиард долларов для выхода на массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.

OnlyFans появился в 2016 году, в 2020 году сайт стал главной площадкой эротического контента. По данным компании, к 2021 году аудитория сайта превысила 130 миллионов пользователей. Контент публикуют два миллиона авторов.

После того, как OnlyFans объявил о запрете части откровенного контента, в социальных сетях появились шутки о том, что пользователям, которые зарабатывали продажей эротического и порнографического контента, придется найти "реальную работу". В то же время авторы таких роликов и фото утверждают, что секс-работа - тоже работа, и OnlyFans сначала создал благоприятную среду для этого, набрал популярность, а затем предал собственных пользователей.

onlyfans is just another example of how these large platforms use sex workers to build their audience then pull support once they no longer deem them beneficial. — meowri (@JennaLynnMeowri) August 19, 2021

"OnlyFans — просто ещё один пример того, как большие платформы используют секс-работников, чтобы заработать аудиторию, а затем бросают их, когда те перестают быть полезными", - пишет один из пользователей Twitter.

"Люди [для которых OnlyFans стал основным источником дохода] не смогут сводить концы с концами. Они потеряют даже крышу над головой", - говорит Мередит Жаклин, которая публикует контент на сервисе уже два года.

С ней соглашается Жасмин Райс: "Я была на этой адской платформе больше года. Я сталкивалась с утечками, оскорблениями, угрозами изнасилования и смерти, пока OnlyFans игнорировал мои жалобы и забирал 20% комиссии. Они заработали на спинах секс-работников миллиарды долларов".

Sex work is real work, sex workers are people, and OnlyFans is out of its damn mind. — (((Jay Edidin))) (@NotLasers) August 19, 2021

"Секс-работа — настоящая работа, секс-работники — такие же люди. А OnlyFans сошёл с ума", - комментирует уже другой пользователь.

OnlyFans: “hey post ur nudes here we’ll give u money”



You: *posts nudes*



OnlyFans: “hey thanks for ur naked pictures but can u pls remove them it’s against our policies” — Satan (@s8nstan) August 20, 2021