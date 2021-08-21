В Москве в квартире жилого дома взорвалась граната; погибли мужчина и двое подростков

В результате взрыва погибли два человека - мужчина и 14-летний мальчик. Позже в прокуратуре сообщили, что 12-летний мальчик умер в больнице.
Почему в квартире была граната, никто не знает. Mash пишет, что подростки могли сами найти ее и принести в дом. Источник "Интерфакса" сообщает, что они пытались разобрать ее вместе с родителями.
СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (222 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ).
Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната. Радиус поражения ее осколками составляет до 200 метров.