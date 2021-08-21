Сб, 21.08.2021
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Алексей Навальный
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В Москве в квартире жилого дома взорвалась граната; погибли мужчина и двое подростков

В России в квартире на Малой Набережной улице на северо-западе Москвы взорвалась ручная граната Ф-1. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате взрыва погибли два человека - мужчина и 14-летний мальчик. Позже в прокуратуре сообщили, что 12-летний мальчик умер в больнице.

Почему в квартире была граната, никто не знает. Mash пишет, что подростки могли сами найти ее и принести в дом. Источник "Интерфакса" сообщает, что они пытались разобрать ее вместе с родителями.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (222 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ).

Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната. Радиус поражения ее осколками составляет до 200 метров.


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