В Москве в квартире жилого дома взорвалась граната; погибли мужчина и двое подростков

В результате взрыва погибли два человека - мужчина и 14-летний мальчик. Позже в прокуратуре сообщили, что 12-летний мальчик умер в больнице.

Почему в квартире была граната, никто не знает. Mash пишет, что подростки могли сами найти ее и принести в дом. Источник "Интерфакса" сообщает, что они пытались разобрать ее вместе с родителями.