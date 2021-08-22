США ищут новые способы эвакуации своих граждан из Афганистана

Некий источник сообщил, что небольшие группы граждан США и, возможно, других гражданских лиц могут быть проинструктированы идти к месту, где их могут забрать солдаты.

Но между тем, согласно военным сводкам, американский флаг все еще развевается над аэропортом Кабула, и этот транспортный узел по-прежнему контролируется силами США.

Галерея: Афганистан сейчас

Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель считает, что к концу августа не удастся вызволить из Афганистана местных работников из США и других стран НАТО. "Это невозможно с математической точки зрения", - сказал Боррель.