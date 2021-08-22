Вс, 22.08.2021
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Давид Манукян, рэп-певец

США ищут новые способы эвакуации своих граждан из Афганистана

ФОТО: AFP/SCANPIX

Правительство США ищет способы вывезти своих граждан из Афганистана по другим маршрутам, помимо аэропорта Кабула. Информационное агентство AP стало известно из правительственных кругов США, что американцы сталкиваются с потенциальными угрозами со стороны афганского отделения террористической организации "Исламское государство", что делает путь в аэропорт еще опаснее.

Некий источник сообщил, что небольшие группы граждан США и, возможно, других гражданских лиц могут быть проинструктированы идти к месту, где их могут забрать солдаты.

Но между тем, согласно военным сводкам, американский флаг все еще развевается над аэропортом Кабула, и этот транспортный узел по-прежнему контролируется силами США.

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Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель считает, что к концу августа не удастся вызволить из Афганистана местных работников из США и других стран НАТО. "Это невозможно с математической точки зрения", - сказал Боррель.

Боррель отчасти объясняет строгие меры безопасности армии США в аэропорту Кабула именно драматической ситуацией вокруг него. Он сказал, что ЕС "пожаловался" США на строгие меры безопасности. Местным афганским рабочим из ЕС, которые хотят покинуть страну, трудно добраться до аэропорта [из-за этих мер безопасности].


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