США ищут новые способы эвакуации своих граждан из Афганистана

Некий источник сообщил, что небольшие группы граждан США и, возможно, других гражданских лиц могут быть проинструктированы идти к месту, где их могут забрать солдаты.
Но между тем, согласно военным сводкам, американский флаг все еще развевается над аэропортом Кабула, и этот транспортный узел по-прежнему контролируется силами США.
Галерея: Афганистан сейчас
Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель считает, что к концу августа не удастся вызволить из Афганистана местных работников из США и других стран НАТО. "Это невозможно с математической точки зрения", - сказал Боррель.
Боррель отчасти объясняет строгие меры безопасности армии США в аэропорту Кабула именно драматической ситуацией вокруг него. Он сказал, что ЕС "пожаловался" США на строгие меры безопасности. Местным афганским рабочим из ЕС, которые хотят покинуть страну, трудно добраться до аэропорта [из-за этих мер безопасности].