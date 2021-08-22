Бывшая президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

По словам защитников Жанин, она нанесла себе несколько порезов. Произошедшее они назвали "криком о помощи".

Глава МВД страны Карлос дель Кастильо подтвердил, что Аньес пыталась причинить себе вред, и добавил, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Глава спецподразделения Национальной полиции Боливии Дуглас Азкуиано, в свою очередь, заявил, что произошедшее можно расценивать как попытку самоубийства.

Аньес была вторым вице-спикером и лидером оппозиции сената Боливии. В ноябре 2019 года, когда в Боливии установился политический кризис, приведший к отставке Эво Моралеса, который занимал пост главы страны в течение 13 лет, Аньес объявила себя и.о. президента до новых выборов. В октябре 2020-го в стране прошло новое голосование, по итогам которого главой государства стал соратник Моралеса Луис Арсе.

Протесты с требованиями освободить Жанин Аньес ФОТО: SCANPIX

Позже в марте 2021 года Аньес и нескольких высокопоставленных членов ее администрации арестовали по обвинению в подготовке и участии в государственном перевороте. Помимо этого ей грозят обвинения в причастности к гибели 20 человек во время акций протеста.