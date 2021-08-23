Правда ли, что в крабовых палочках от краба лишь название?

Крабовые палочки - отличный пример маркетингового триумфа! На самом деле в них нет ни грамма мяса краба. Продукт - абсолютный заменитель крабового мяса и напоминает его лишь отдаленно. В его основе рыбный фарш, а точнее - паста, которая называется сурими. Чаще всего она готовится из белой рыбы - минтая или хека.

Портал Receptes.lv изучил несколько этикеток с упаковок крабовых палочек. Конечно, мяса краба там не было, что не сюрприз и не секрет. Сурими - вот доминирующий продукт. Интересно то, насколько разным может быть количество сурими в крабовых палочках, поскольку в изученных продуктах это количество колебалось от 28 до 52 процентов. Естественно, от этого зависела и цена продукта - чем больше в составе рыбы, тем выше стоимость.