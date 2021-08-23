Пн, 23.08.2021
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Дональд Трамп, бывший президент США

Правда ли, что в крабовых палочках от краба лишь название?

ФОТО: Poring Studio/Shutterstock.com

Крабовые палочки - любимый многими продукт. Кажется, что абсолютно все хоть раз ели и готовили что-то с ними - например, салат или рулетики из лаваша. Но правда ли, что в них от краба - только название? 

Крабовые палочки - отличный пример маркетингового триумфа! На самом деле в них нет ни грамма мяса краба. Продукт - абсолютный заменитель крабового мяса и напоминает его лишь отдаленно. В его основе рыбный фарш, а точнее - паста, которая называется сурими. Чаще всего она готовится из белой рыбы - минтая или хека. 

Состав крабовых палочек 

Портал Receptes.lv изучил несколько этикеток с упаковок крабовых палочек. Конечно, мяса краба там не было, что не сюрприз и не секрет. Сурими - вот доминирующий продукт. Интересно то, насколько разным может быть количество сурими в крабовых палочках, поскольку в изученных продуктах это количество колебалось от 28 до 52 процентов. Естественно, от этого зависела и цена продукта - чем больше в составе рыбы, тем выше стоимость. 

Что составляет оставшиеся проценты? 

Вода, крахмал, ряд различных стабилизаторов, яичные белки, соль, сахар, красители, усилители вкуса и аромата. 

Больше об истории создания крабовых палочек и необходимости включения их в рацион - читайте тут (на латышском языке). 


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