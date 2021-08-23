Пн, 23.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода подал в Минздрав заявление о забастовке

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA), требуя увеличения заработной платы для сотрудников сферы, направил в Министерство здравоохранения заявление о забастовке, сообщает LVSADA.

Организация отмечает, что, несмотря на неоднократные призывы профсоюза, "министерству не удалось предотвратить дискриминационное отношение к медицинским работникам на менее оплачиваемых позициях".

Совет LVSADA решил выдвинуть два требования о забастовке. Организация требует увеличивать среднюю зарплату вспомогательного персонала в 2022, 2023 и 2024 годах на 5% ежегодно.

Второе требование - увеличивать среднюю заработную плату практикующих врачей в 2022, 2023 и 2024 годах ежегодно во всех квалификационных группах одинаково - на 10%.

Согласно Закону о трудовых спорах, Минздрав должен предоставить письменный ответ на выдвинутые LVSADA требования в течение трех дней.

По словам председателя правления LVSADA Валдиса Кериса, для профсоюза неприемлемо, что новая модель оплаты труда "предусматривает в течение двух лет повышение заработной платы только для среднего и высшего персонала, но не предусматривает увеличения зарплаты для технического персонала и помощниц медсестер".

Как пояснил Керис, цель LVSADA - не в организации забастовки, т. е. профсоюз предпочел бы "прийти к соглашению с Минздравом о логическом повышении заработной платы в отрасли", но если министерство продолжит игнорировать позицию профсоюза, LVSADA направится в сторону забастовки.


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