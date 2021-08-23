Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода подал в Минздрав заявление о забастовке

Организация отмечает, что, несмотря на неоднократные призывы профсоюза, "министерству не удалось предотвратить дискриминационное отношение к медицинским работникам на менее оплачиваемых позициях".
Совет LVSADA решил выдвинуть два требования о забастовке. Организация требует увеличивать среднюю зарплату вспомогательного персонала в 2022, 2023 и 2024 годах на 5% ежегодно.
Второе требование - увеличивать среднюю заработную плату практикующих врачей в 2022, 2023 и 2024 годах ежегодно во всех квалификационных группах одинаково - на 10%.
Согласно Закону о трудовых спорах, Минздрав должен предоставить письменный ответ на выдвинутые LVSADA требования в течение трех дней.
По словам председателя правления LVSADA Валдиса Кериса, для профсоюза неприемлемо, что новая модель оплаты труда "предусматривает в течение двух лет повышение заработной платы только для среднего и высшего персонала, но не предусматривает увеличения зарплаты для технического персонала и помощниц медсестер".
Как пояснил Керис, цель LVSADA - не в организации забастовки, т. е. профсоюз предпочел бы "прийти к соглашению с Минздравом о логическом повышении заработной платы в отрасли", но если министерство продолжит игнорировать позицию профсоюза, LVSADA направится в сторону забастовки.