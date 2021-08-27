Видимые и невидимые последствия насилия в отношении детей

"Однако пластичность мозга уменьшается по мере взросления человека, а это означает, что изменения в структуре мозга могут оставаться неизменными", - добавляет Безбородов.

Согласно сказанному им, пережитое насилие может привести к различным физическим заболеваниям, как, например, сахарный диабет или различные сердечно-сосудистые заболевания.

Он также отмечает, что, помимо физических изменений, пережитое насилие также связано практически со всеми типами психических расстройств, которые могут возникнуть как в раннем, так и в зрелом возрасте. К ним относятся депрессия, беспокойство, расстройства личности и многое другое.

Отвечая на вопрос о том, каким образом насилие оставляет последствия на психике ребенка, Безбородов отвечает, что однозначного ответа нет. "Это связано с критическими периодами развития мозга", - говорит он. В связи с ними, пережитое насилие на разных возрастных этапах может по-разному влиять на дальнейшее развитие ребенка. В то же самое время он отмечает, что есть различные исследования, в которых доказано, что пассивное насилие (например, пренебрежение или увиденное насилие в раннем возрасте) может оставить более негативное влияние на развитии психического здоровья ребенка, чем активное (насилие, прямо направленное на ребенка, например, эмоциональное, физическое или сексуальное).

TVNET уже писал, что чаще всего дети в Латвии сталкиваются с насилием в семье и школе. Принимая во внимание статистику, нужно учитывать, в какой среде насилие имеет более негативные последствия для психического и физического здоровья ребенка. Безбородов говорит, что на этот вопрос нет ни одного конкретного ответа, потому что и в этом случае необходимо смотреть на него с точки зрения возраста ребенка. "В более младшем возрасте важно научиться создавать эмоциональные связи с первичными попечителями, а о сверстниках много не задумываешься", - отмечает психиатр.

Он также упомянул, что на данном этапе развития, если ребенок растет в благоприятных условиях (он не подвергается домашнему насилию), это помогает, например, облегчить ребенку преодоление стресса, связанного с некоторыми негативными событиями вне дома.

В свою очередь, по мере взросления для ребенка очень важно отделяться от семьи и найти свою социальную группу, к которой он может принадлежать и присоединиться, поскольку именно так люди в основном формируют свою идентичность. В связи с этим в данном возрасте очень важно то, что происходит в этой группе. "Таким образом, пережитый в подростковом возрасте моббинг или отстранение, увеличивает риск столкновения с различными нарушениями в зрелом возрасте", - говорит психиатр.