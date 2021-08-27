Пт, 27.08.2021
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Видимые и невидимые последствия насилия в отношении детей

Иллюстративное фото ФОТО: Ilya Andriyanov, Shutterstock.

Насилие оставляет длительные последствия в сознании любого. Особенно если оно было систематичным и продолжалось долгое время. К сожалению, часто ему подвергаются и дети. Однако какие последствия может иметь насилие в долгосрочной перспективе в возрасте, когда у человека только образуется свое личностное сознание? Каковы видимые и невидимые  последствия эмоционального и физического насилия? Чтобы разобраться в этом вопросе TVNET обратился к Никите Безбородову, руководителю клиники детской психиатрии при Детской клинической университетской больнице.

"Основываясь на исследованиях и полученному опыту, можно смело заявить, что любая форма насилия, пережитая в детстве, негативно влияет на дальнейшее развитие ребенка", - отмечает Безбородов. Он утверждает, что это связано с развитием нашего мозга, а именно: он пластичен, может меняться, откуда идет способность человека учиться и приобретать новые навыки. "Чем младше ребенок, тем пластичнее его мозг, то есть ему легче учиться новым вещам", - добавляет Безбородов.   

Пережитое в детстве насилие может мешать процессу развития мозга и даже менять его структуру. 

"Есть несколько научных исследований, в том числе долгосрочные наблюдения, которые показывают, что переживая длительно насилие, меняется структура мозга. Например, если в детстве сталкивались с эмоциональным насилием, наблюдается, что в зрелом возрасте у этого человека изменены те области мозга, которые связаны с восприятием и обработкой информации на слух", - говорит психиатр. Безбородов также упоминает, что у людей, которые в детстве пережили сексуальное насилие, изменена та часть коры мозга, которая отвечает за чувства. 

Психиатр подчеркивает, что такие изменения в структуре мозга связаны со способностью человека подстраиваться в целях самосохранения. А именно: ребенок, который растет в насильственной среде, чувствует постоянную угрозу, в связи с этим его мозг ищет способ, как подстроиться, чтобы выжить. 

"Однако пластичность мозга уменьшается по мере взросления человека, а это означает, что изменения в структуре мозга могут оставаться неизменными", - добавляет Безбородов.

Согласно сказанному им, пережитое насилие может привести к различным физическим заболеваниям, как, например, сахарный диабет или различные сердечно-сосудистые заболевания.

Он также отмечает, что, помимо физических изменений, пережитое насилие также связано практически со всеми типами психических расстройств, которые могут возникнуть как в раннем, так и в зрелом возрасте. К ним относятся депрессия, беспокойство, расстройства личности и многое другое.

Отвечая на вопрос о том, каким образом насилие оставляет последствия на психике ребенка, Безбородов отвечает, что однозначного ответа нет. "Это связано с критическими периодами развития мозга", - говорит он. В связи с ними, пережитое насилие на разных возрастных этапах может по-разному влиять на дальнейшее развитие ребенка. В то же самое время он отмечает, что есть различные исследования, в которых доказано, что пассивное насилие (например, пренебрежение или увиденное насилие в раннем возрасте) может оставить более негативное влияние на развитии психического здоровья ребенка, чем активное (насилие, прямо направленное на ребенка, например, эмоциональное, физическое или сексуальное). 

TVNET уже писал, что чаще всего дети в Латвии сталкиваются с насилием в семье и школе. Принимая во внимание статистику, нужно учитывать, в какой среде насилие имеет более негативные последствия для психического и физического здоровья ребенка. Безбородов говорит, что на этот вопрос нет ни одного конкретного ответа, потому что и в этом случае необходимо смотреть на него с точки зрения возраста ребенка. "В более младшем возрасте важно научиться создавать эмоциональные связи с первичными попечителями, а о сверстниках много не задумываешься", - отмечает психиатр. 

Он также упомянул, что на данном этапе развития, если ребенок растет в благоприятных условиях (он не подвергается домашнему насилию), это помогает, например, облегчить ребенку преодоление стресса, связанного с некоторыми негативными событиями вне дома.

В свою очередь, по мере взросления для ребенка очень важно отделяться от семьи и найти свою социальную группу, к которой он может принадлежать и присоединиться, поскольку именно так люди в основном формируют свою идентичность. В связи с этим в данном возрасте очень важно то, что происходит в этой группе. "Таким образом, пережитый в подростковом возрасте моббинг или отстранение, увеличивает риск столкновения с различными нарушениями в зрелом возрасте", - говорит психиатр. 

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Министерства благосостояния в сотрудничестве с несколькими организациями, возможность совершения преступлений в подростковом возрасте является одним из факторов риска, связанных с пренебрежением к ребенку. А именно: дети, которых не ценили в семье, могут попытаться получить эту оценку среди сверстников даже через наказуемый поступок. В исследовании также перечислен ряд факторов риска, которые могут привести к домашнему насилию, в том числе безработица или низкий доход, наличие родителей в тюрьме, зависимость у члена семьи, отсутствие взаимной поддержки и т. д.

В свою очередь, в информативном материале центра Dardedze указано, что одной из самых частых причин жестокости между сверстниками, может быть борьба за власть. А именно: унижая сверстника, ребенок может внушать страх другим, тем самым завоевывая очевидное уважение. С другой стороны, опрос, проведенный в рамках социального проекта Neklusē ("Не молчи"), в котором приняли участие 5003 ученика из 55 латвийских школ, показывает, что в большинстве случаев дети, подвергшиеся насилию, считают, что оно связано с отличающимся характером, различающимися интересами или внешним видом.

Обобщение опроса Neklusē ФОТО: Rus TVNET

С другой стороны, те, кто совершал насилие против других, приводят разные причины о том зачем это сделано. Например, чтобы насилие не было направлено против них. В то же время в ходе опроса почти 40% из тех, кто прибегал к насилию по отношению к другим, заявляют, что впоследствии они чувствовали себя виноватыми, и стольким же было все равно. 

Обобщение опроса Neklusē ФОТО: Rus TVNET

Безбородов также убежден, что все должны участвовать в предотвращении насилия. "Очень важно, чтобы ребенку была оказана помощь как можно скорее - чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов, что ребенку не придется столкнуться с физическим или психическим заболеванием по мере взросления", - говорит психиатр. Он считает, что общество чересчур терпимо к насилию в отношении детей и

даже существует стереотип, что людям не следует вмешиваться в методы воспитания других, но это неверно. "Если вы видите, что в отношении ребенка разворачивается насилие, молчать об этом нельзя", - добавил Безбородов.


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