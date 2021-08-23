Лидер группы Gods Tower, которому присудили три года за комментарий на YouTube, уехал из Беларуси

Некоторое время назад Новожилова приговорили к 3 годам "химии" (ограничение свободы в спецучреждении) за оскорбление гомельского чиновника в комментарии на YouTube.

Суд не принял во внимание то, что осужденного есть несовершеннолетние дети, которых он не смог бы содержать, находясь на "химии".