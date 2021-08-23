Пн, 23.08.2021
Я чувствую себя измотанной. Иногда у меня возникает ощущение, что я знаю об этой теме больше, чем врачи. Александра Фарингтон, пациент с long covid
Александра Фарингтон, пациент с long covid
1

Лидер группы Gods Tower, которому присудили три года за комментарий на YouTube, уехал из Беларуси

ФОТО: mogilev.online

Известный белорусский музыкант, лидер легендарной метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов уехал из Беларуси и находится в безопасности.

Некоторое время назад Новожилова приговорили к 3 годам "химии" (ограничение свободы в спецучреждении) за оскорбление гомельского чиновника в комментарии на YouTube.

Наказание музыкант должен был отбывать в исправительном учреждении открытого типа.

Суд не принял во внимание то, что осужденного есть несовершеннолетние дети, которых он не смог бы содержать, находясь на "химии".

Владислав работает в известной IT-компании Wargaming.


НАВЕРХ
Back