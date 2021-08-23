Пн, 23.08.2021
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Элджей, хип-хоп-исполнитель

В Австралии полиция сурово наказала пенсионера, значительно превысившего скорость

ФОТО: Dienvidaustrālijas policija

Дорожным полицейским в Австралии попался необычный улов - 80-летний любитель скорости, который на своей Subaru Impreza WRX превысил разрешенную скорость на 82 километра в час. Возраст, господина, конечно, уважаемый, однако это не удержало стражей порядка от решения действовать радикально и лишить его за это прав, а также взыскать суровый денежный штраф.

Быстро едущую Subaru Impreza WRX первого поколения южноавстралийская полиция остановила неподалеку от столицы штата Аделаиды. На относительно отдаленной дороге автомобиль мчался почти в два раза быстрее, чем было разрешено.

Полицейский радар зафиксировал момент, когда белый седан "летел" со скоростью 182 километра в час в месте, где разрешено всего 100 км/час. Когда экипаж патруля его остановил, к удивлению полиции, за рулем сидел не только что получивший права молодой человек, а 80-летний господин.

Пенсионер признался, что совершил нарушение, однако пояснил, что спешил по делам в находящийся неподалеку городок. Полицию это пояснение не удовлетворило, и они лишили водителя Subaru прав на шесть месяцев, а также оштрафовали на 1814 австралийских долларов (1100 евро).

Полиция Южной Австралии указывает, что патрули продолжатся и стражи порядка будут сурово судить всех нарушителей, так как в последнее время растет число погибших на дорогах штата. Как сообщает ABC News, в этом году на дорогах штата смертельный травмы получили уже 64 человека, тогда как за тот же период прошлого года - 57.


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