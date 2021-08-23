В Австралии полиция сурово наказала пенсионера, значительно превысившего скорость

Быстро едущую Subaru Impreza WRX первого поколения южноавстралийская полиция остановила неподалеку от столицы штата Аделаиды. На относительно отдаленной дороге автомобиль мчался почти в два раза быстрее, чем было разрешено.

Полицейский радар зафиксировал момент, когда белый седан "летел" со скоростью 182 километра в час в месте, где разрешено всего 100 км/час. Когда экипаж патруля его остановил, к удивлению полиции, за рулем сидел не только что получивший права молодой человек, а 80-летний господин.

Пенсионер признался, что совершил нарушение, однако пояснил, что спешил по делам в находящийся неподалеку городок. Полицию это пояснение не удовлетворило, и они лишили водителя Subaru прав на шесть месяцев, а также оштрафовали на 1814 австралийских долларов (1100 евро).