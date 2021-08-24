Вт, 24.08.2021
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Впервые за 30 лет Рижская Государственная 1-я гимназия теряет позицию лидера в рейтинге лучших школ

ФОТО: Shutterstock

Рижская Государственная 1-я гимназия впервые за 30 лет потеряла лидирующую позицию в рейтинге школ, который был составлен Фондом Атиса Кронвальдса. Об этом сообщили в фонде.

В рейтинг школ на 2020/2021 учебный год вошли 20 государственных гимназий, 33 "большие" школы и 34 "маленькие" школы. Ограничения в организации обучения не повлияли на привлечение талантливых учеников к получению знаний и сертификации, а количество школ, включенных в рейтинг, осталось неизменным, что, по мнению Фонда, подтверждает профессионализм действующих школ для достижения цели даже при ограниченном общении.

В этом году в группе крупных школ лидируют:

  1. Рижская средняя школа № 10;
  2. Рижская средняя школа № 40;
  3. Рижский Французский лицей;
  4. Даугавпилсская средняя школа - лицей технологий;
  5. Рижская Пурвциемская средняя школа.

Рижская средняя школа No 10 подтвердила свою целеустремленность и укрепилась на верхних строчках рейтинга: с 21-го места в 2018 году на пятое место в 2019 году и второе место в 2020 году. Последовательность четверки лидеров в этой группе школ не изменилась, только пятое место в этом году занимает Рижская Пурвциемская средняя школа.

5-10 место занимают одни и те же школы: Рижская Пурвциемская и Юглаская средние школы, Рижская английская гимназия, Саласпилсская средняя школа № 1 и Даугавпилсская средняя школа № 3.

В группе маленьких школ Инженерная средняя школа РТУ стабильно занимает первое место в рейтинге, за ней следуют Рудзатская средняя школа, ДДаугавпилсская основная школа Согласия, Ауцкая средняя школа и Резекненская средняя школа №5. Работе инженерной средней школы РТУ способствует высококвалифицированный преподавательский состав, отличная техническая база обучения, а также мотивированные и целеустремленные студенты.

Шпогская средняя школа стабильно держится в группе лидеров, правда упав с пятого места на шестое, уступив Резекненской 5-я средней школе.

Самые большие исторические изменения произошли в группе государственных гимназий. Впервые за 30 лет сменился лидер и в этом году первое место заняла Рижская Государственная 2-я гимназия. Традиционный лидер - Рижская Государственная 1-я гимназия - на втором месте, за ним следует Рижская Государственная Немецкая гимназия, поднявшаяся с пятого места. Валмиерская Государственная гимназия стремительно поднялась с 18 на пятое место.

В первую десятку также входят: Рижская Государственная классическая гимназия (прошлогодний победитель в группе больших школ), Резекненская Государственная 1-я гимназия, Елгавская Государственная гимназия Спидола, Цесисская Государственная гимназия и Даугавпилсская Государственная гимназия. 

Каждый год самые талантливые и знающие ученики представляют Латвию на международных олимпиадах. Успех учеников - это не только свидетельство полученных ими знаний, но и самоотверженного и целеустремленного труда учителей и поддержка школы и родителей. Чтобы выделить коллективные достижения этих школ, Фонд Атиса Кронвальдса третий год подряд составляет рейтинг звезд, в котором ежегодно учитываются достижения учащихся на различных международных олимпиадах.

На вершине звездного рейтинга с сильным преобладанием находится Рижская Государственная 1-я гимназия, что свидетельствует о неиссякаемой целеустремленности и профессионализме школы.


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