Коронавирус в мире: эффект от вакцинации может длиться недолго, США надеются побороть Covid-19 к весне

Ведущий специалист проекта, профессор Тим Спектор уверен, что через полгода нужна бустерная (усиливающая) прививка.

"Полученные нами данные требуют от правительства действий, - заявил он Би-би-си. - Нельзя сидеть и наблюдать, как защита постепенно тает".

Правда, не менее авторитетный эксперт, член межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации, профессор Бристольского университета Адам Финн говорит, что с третьей прививкой пока спешить не стоит. По его данным, после двух прививок люди в основном если и болеют, то в легкой форме.

"Надо внимательно наблюдать, не начнет ли расти количество тяжелых случаев, и тогда, конечно, бустерная прививка понадобится", - заявил он.

Если и делать третью прививку, то надо начинать с пожилых британцев, поскольку они начали вакцинироваться в первую очередь, следовательно, и антитела у них закончатся раньше, чем у других, считает эксперт.

В таком же духе высказалась представитель Европейского медицинского агентства Моника Бенстеттер. Возможно, дополнительные прививки понадобятся, но прежде чем принимать решение, нужно еще понаблюдать.

Япония расширяет зону ЧП

В Токио режим чрезвычайного положения был продлен еще на прошлой неделе ФОТО: EPA

С 25 августа режим чрезвычайной ситуации в Японии распространится еще на восемь префектур, доведя их число до 21, сообщил в среду отвечающий в правительстве за борьбы с Covid-19 министр экономики Ясутоси Нисимура.

Всего префектур в Японии 47, но на охваченных карантинными ограничениями территории теперь проживает около 80% населения.

В последние недели число новых случаев заболевания постоянно превышало 20 тысяч. В Токио и других крупных городах пациентам приходится долго ждать или колесить на "скорой помощи" в поисках свободной больничной койки. Окончание школьных каникул создает дополнительный риск.

При этом уровень смертности от Covid-19 в Японии ниже, что в других странах: 1,2% против 1,7% в США и 2% в Британии. С начала пандемии в стране умерло около 15,5 тысячи человек.

Режим чрезвычайной ситуации подразумевает, в частности, требование к компаниям перевести максимум сотрудников на удаленную работу, а также ограничение продажи алкоголя в барах и ресторанах и их ранее закрытие.

"Это станет дополнительным бременем для японского народа, но мы просим всех продолжать усилия", - заявил пресс-секретарь правительства Кацунобу Като.

Днем ранее в Токио открылись Паралимпийские игры, что, по мнению многих японцев, девальвирует призывы властей проявлять сознательность.

Выступая на заседании парламентского комитета, ведущий японский иммунолог Шигеру Оми раскритиковал президента МОК Томаса Баха за приезд на церемонию открытия. По мнению ученого, Бах показал бы всем лучший пример, если бы произнес свою речь виртуально.

США: оптимизм на фоне неблагополучия

В США активно призывают людей прививаться от коронавируса ФОТО: Getty Images

Пандемию на территории Соединенных Штатов удастся взять под контроль к весне 2022 года, если делать больше прививок, заявил в среду ведущий американский эпидемиолог Энтони Фаучи.