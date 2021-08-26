Словения прислала Литве 10 километров колючей проволоки для барьера на границе

"Эта помощь очень важна для нас. Наша цель - сооружение физического барьера как можно скорее, поэтому сейчас важно обеспечить бесперебойные поставки материалов. Хотя сейчас поток нелегальной миграции снизился, нам необходимо оборудовать защитный барьер и усилить охрану госграницы. Мы благодарим Словению, которая предоставила нам помощь", - отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
В конце июля Словения выделила Литве и гуманитарную помощь.
Литва уже получила 105 км "концертины" из Эстонии и 24 км из Украины. В начале августа началась установка барьера из "концертины" на Друскининкайской заставе.
Чешское правительство передало в дар Литве 13,5 млн чешских крон (около 530 тыс. евро). Чехия - первая страна, которая предложила Литве финансовую помощь в борьбе с миграционным кризисом.
Австрия подарила Литве 50 модульных домов. Также Литва договорилась с Польшей, Украиной, США о технической и экспертной помощи.
В рамках механизма гражданской обороны ЕС в Литву прибыла гуманитарная помощь - палатки, модульные дома, кровати, одеяла, мебель, электрогенераторы, обогреватели и другие необходимые вещи из 16 стран.