Могильщика за взятку приговорили к 100 часам принудительных работ

13 августа Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против могильщика Управления кладбищами Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 326.2 Уголовного закона.

23 августа прокурор призвал к криминальной ответственности могильщика за то, что тот, будучи работником муниципального учреждения, принял 100 евро за то, что вырыл могилу таким образом и в такое время, как того хотел родственник умершего.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и юридической квалификацией вменяемого ему преступления, признал свою вину и сожалеет о своих действиях.

Обвиняемый приговорен к 100 часам принудительных работ.