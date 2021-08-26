В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Новая вакцина создана центром "Вектор" Роспотребнадзора. Это модернизированный вариант вакцины "ЭпиВакКорона". По словам разработчиков, в новой вакцине два пептида для удобства синтеза объединены в один - это позволяет облегчить и масштабировать производство, принципиальных же отличий между этими вакцинами нет.
Вакцина вводится двумя уколами, интервал между ними должен составлять не менее двух недель.
Коммерческим названием вакцины будет AURORA-CoV.
"ЭпиВакКорона" стала уже второй вакциной от Covid-19, зарегистрированной в РФ. Массово прививать ею людей начали весной 2021 года.
Участники клинического исследования "ЭпиВакКороны" весной в открытом письме в Министерство здравоохранения просили ведомство провести независимое от Роспотребнадзора исследование эффективности препарата - из-за того, что после прививок у них не вырабатывались нужные антитела.
Помимо "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н", в России зарегистрированы еще три вакцины - "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак".