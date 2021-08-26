В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

Новая вакцина создана центром "Вектор" Роспотребнадзора. Это модернизированный вариант вакцины "ЭпиВакКорона". По словам разработчиков, в новой вакцине два пептида для удобства синтеза объединены в один - это позволяет облегчить и масштабировать производство, принципиальных же отличий между этими вакцинами нет.

Вакцина вводится двумя уколами, интервал между ними должен составлять не менее двух недель.

Коммерческим названием вакцины будет AURORA-CoV.

"ЭпиВакКорона" стала уже второй вакциной от Covid-19, зарегистрированной в РФ. Массово прививать ею людей начали весной 2021 года.

Участники клинического исследования "ЭпиВакКороны" весной в открытом письме в Министерство здравоохранения просили ведомство провести независимое от Роспотребнадзора исследование эффективности препарата - из-за того, что после прививок у них не вырабатывались нужные антитела.