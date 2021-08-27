Скорее всего, невакцинированных от Covid-19 уже очень скоро ждут более строгие ограничения

В Министерстве здравоохранения (VM) отметили, что в большинстве случаев требования ужесточатся только для тех, у кого нет сертификата Covid-19.

В июне Кабинет министров согласился с тем, что в будущем ограничения будут автоматически меняться по мере увеличения или уменьшения распространенности Covid-19. VM прогнозировало, что более строгие ограничения на собрания должны быть введены уже в начале следующей недели.

Если у людей нет сертификатов Covid-19, лишь 20 человек смогут собираться на открытом воздухе вместо нынешних 50 человек, в то время как только 10 человек смогут собираться в помещении вместо 20, как это было до сих пор.

В кафе на террасах смогут сидеть за одним столом до 10 человек вместо прежних 20. Число людей будет сокращено в рамках полубезопасных мер, которые допускают не только людей, которые были вакцинированы или переболели Covid-19, но и тех, у кого был отрицательный результат теста.

В Минздраве подчеркнули, что требования к вакцинированным ужесточаться не будут.