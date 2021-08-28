ДТП в Межциемсе: трактор буквально "стер" с дороги легковой автомобиль

Спешка в медицинское учреждение в полдень 27 августа сыграло злую шутку с водителем Opel Zafira и его семьей.

Проезжая по улице Лиелвардес в сторону Тейки, пенсионер решил обогнать трактор, но не рассчитал, что сразу после маневра он должен свернуть направо - на прилегающую территорию, создав таким образом опасную ситуацию.

Водитель тяжелой техники рассказал, что незадолго до аварии скорость его транспортного средства не превышала 35 километров в час. Водитель говорит, что колеса при торможении заблокировались, но из-за мокрого асфальта трактор, который весит около 10 тонн, начал скользить, и избежать столкновения было уже невозможно.

Водитель Opel Zafira не отрицает своей вины в случившемся. Ситуацию оценят сотрудники Дорожной полиции.