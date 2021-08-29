Выезжают, избивают, похищают. Азербайджанских оппозиционеров преследуют даже в эмиграции

Он говорит, что следить за ним начали сразу после выхода из СИЗО. "Однажды меня сфотографировали на Крещатике и прислали мне фото с неизвестного номера, - рассказывает он, - Может, хотели напугать". Иногда к нему подходили в городе люди (журналист считает, что азербайджанцы), но с ним все время кто-то был рядом - друзья или коллеги.

Гусейнли несколько раз сменил съемную квартиру, но его все равно нашли. Он уверен, что такое нельзя было сделать без помощи украинских спецслужб.

"Я пришел вечером домой, смотрю - следят, и сразу видно, что это не украинцы, а наши", - вспоминает Гусейнли. Как только он поднялся в квартиру, в дверь постучали, и он открыл. Пришедшие сказали, что они из Интерпола и собираются экстрадировать его в Азербайджан.

"Я им сказал, что если вы действительно из Интерпола, должно быть решение суда об экстрадиции", - говорит он. Тогда его попытались увести силой, ударили и выбили зуб. На шум вышли соседи. Увидев их, похитители убежали.

За Фикрета Гусейнли вступились правозащитные организации и ПАСЕ. В апреле 2018 года он смог получить обратно свой паспорт и вернуться в Амстердам.

"Друзья в Киеве сказали, что за мной идет слежка, и меня задержат прямо в аэропорту, чтобы отправить в Баку, - утверждает он, - Поэтому я купил билет на самолет, а сам той же ночью поехал во Львов и уже там пересек границу с Евросоюзом".

Европарламент, который был не против

Правозащитница Лейла Юнус вместе с мужем, известным в Азербайджане историком Арифом, тоже живет в Нидерландах. Она переехала туда в 2015 году сразу после того, как их с мужем освободили из тюрьмы. Они отсидели полтора года по обвинению в экономических преступлениях. Международные организации называли политзаключенными и Лейлу Юнус, и многих других правозащитников и журналистов, арестованных в 2014 году.

Правозащитница Лейла Юнус и ее муж, историк Ариф Юнус, стали политическими эмигрантами после того, как Европарламент отказался признавать, что в Азербайджане преследуют оппозицию ФОТО: Getty Images

По ее словам, азербайджанским властям до 2014 года не было смысла преследовать за границей своих критиков. Тогда правозащитники и журналисты могли работать и внутри страны, а давление на них было не таким сильным.

Лейла Юнус говорит, что проблемы начались в 2013 году, когда Европарламент проголосовал против принятия резолюции о политзаключенных в Азербайджане. Большинство депутатов сочли ее неубедительной.

В Баку поняли, что могут не бояться санкций, говорит Юнус. Тогда же начались аресты, многие представители оппозиции покинули страну и стали критиковать режим из-за границы.

"Многие уехали, кто в Германию, кто в Америку, и он [президент Алиев] думает, что вот они уехали и будут болтать? Я их и там достану, - говорит Лейла Юнус Би-би-си. - Он почистил все в Азербайджане, а теперь он чистит за пределами Азербайджана".