"Гибридная война Лукашенко". В Страсбурге недовольны тем, как Латвия и Литва обходятся с мигрантами, но не знают, что с этим делать

Запертые на приграничной полосе мигранты вынуждены ночевать под открытым небом ФОТО: BBC

В тот же день официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что около 40 иностранцев были принудительно выдворены в Беларусь из Литвы.

"Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - цитирует его агентство БЕЛТА.

Еще через день белорусская сторона сообщила, что один человек скончался от полученных травм. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала это частью гибридной атаки и сказками.

Позже литовские власти сообщили, что с той стороны границы мигрантов встречают представители правоохранительных органов Беларуси. Бойцы со щитами выстраиваются в цепь и не пускают людей назад; сами белорусы при этом спокойно пересекают границу с Литвой.

Соответствующие видео распространила литовская погранохрана. Поступали также сообщения о стрельбе на белорусской территории.

"Никто не преследует"

В результате все это привело к тому, что мигранты оказались зажаты между двумя рядами вооруженных пограничников. Некоторые неделями живут в приграничной полосе под открытым небом без еды, воды и крыши над головой.

После смены тактики на границе литовские власти сообщили о резко снизившемся количестве попыток незаконного пересечения границы.

В то же время потоки нелегалов выросли в соседней Латвии. За несколько дней на границе с Беларусью были задержаны несколько сотен мигрантов - в большинстве также выходцы из Ирака. 10 августа в приграничной зоне был объявлен режим чрезвычайного положения.

Правительство обязало пограничников выдворять мигрантов силой, а принятие прошений о статусе беженца в приграничных районах было приостановлено.

Как и в случае с Литвой, мигрантов просто разворачивали и отправляли назад в Беларусь, не проводя никаких проверок. Мигранты, включая детей, скапливались в полях и лесах между Латвией и Беларусью.

Как объясняет глава МВД Латвии Мария Голубева, если иностранец попал в Латвию после объявления ЧС, то у него уже нет права просить убежище. А если он задержан при нелегальном пересечении границы, то отправить его назад можно быстрее, чем в том случае, если бы он запросил убежище.

"Если это взрослый здоровый человек и нет никаких признаков того, что он подвергается преследованию, то, думаю, этот вопрос можно рассмотреть сравнительно быстро", - сказала она Латвийскому телевидению.

Реальная угроза

В Риге и Вильнюсе убеждены, что режим Лукашенко использует мигрантов из Ирака в отместку за введенные Европой санкции ФОТО: Getty Images

Но здесь возникают проблемы законодательного характера. Дело в том, что при визуальной оценке группы мигрантов из нескольких десятков человек на границе никто не в состоянии понять, подвергаются ли эти люди преследованию у себя дома, или нет. Поэтому существуют директивы, конвенции и законы, которые обязывают принимающие страны проводить оценку каждого отдельного случая.