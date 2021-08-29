Сеть доставки суши в России выпустила рекламу с темнокожим мужчиной. Компанию затравили

Как развивались события?

14 августа в социальных сетях компании по доставке суши было опубликовано фото, на котором темнокожий мужчина позировал в окружении трех девушек. 24 августа появилось второе фото, на котором он был уже один.

ФОТО: Telegram/Поздняков

В тот же день один из этих снимков в своем Telegram-канале опубликовал основатель движения "Мужское государство" Владислав Поздняков. Он призвал своих подписчиков "оставлять отзывы" и "делать заказы левые", заказывая суши, но не оплачивая их.

Вскоре после этого сооснователь компании Константин Зимен сообщил, что они столкнулись с травлей. В сообществе "Ёбидоёби" в социальной сети "ВКонтакте" комментаторы обвиняли компанию в "пропаганде мультикультурализма". Помимо этого, компания действительно столкнулась с отказами оплачивать заказы.

Но и это еще не все - в Telegram-канале Владислава Позднякова появились ссылки на социальные сети девушек, снявшихся в рекламе с темнокожим мужчиной, и был обнародован личный номер Константина Зимена. Предпринимателю стали угрожать убийством.

Чем закончилось?

В субботу, 28 августа, компания извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной: "От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху. Прежде всего мы хотим делать качественный продукт, который радует наших клиентов".

В комментарии для издания Inc. Russia Зимен по ситуации высказался следующим образом:

"Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом, и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени.

Мне жаль, что кто-то считает появление в сети фотографии чернокожего мужчины (особенно рядом с якобы "славянскими" девушками) недопустимым".

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