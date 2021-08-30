Два латвийца за жестокое убийство приговорены к 23 и 18 годам тюрьмы
Земгальский районный суд приговорил двух человек к 23 и 18 годам лишения свободы за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили LЕТА в прокуратуре.
Земгальский районный суд приговорил двух человек к 23 и 18 годам лишения свободы за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили LЕТА в прокуратуре.
Согласно заключению, осужденные договорились убить жертву с целью отомстить за предоставление информации правоохранительным органам о прочих преступлениях, совершенных ими.
Осужденные ехали в одной машине с потерпевшим, после чего один из них начал его избивать. Другой обвиняемый, вытянув потерпевшего из машины и уложив на землю, наступил ему ногой на горло и душил всем своим весом до самой смерти. После этого преступники закопали убитого.
Суд приговорил одного из обвиняемых к 23 годам лишения свободы с пробационным надзором в течение трех лет, а другого - к 18 годам лишения свободы с пробационным надзором в три года.
Решение еще может быть обжаловано в Земгальском окружном суде.