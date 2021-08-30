С сентября в Риге возобновят два маршрута микроавтобусов
SIA Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) с 1 сентября возобновит два маршрута микроавтобусов - 304 и 338, сообщили LЕТА на предприятии.
SIA Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) с 1 сентября возобновит два маршрута микроавтобусов - 304 и 338, сообщили LЕТА на предприятии.
Автобусы-экспрессы по маршруту 304 "Привокзальная площадь - Кенгарагс - Югла" и по маршруту 338 "Иманта - Плявниеки" будут курсировать только в рабочие дни с 1 сентября. Изначально предусмотрены отдельные услуги утром, во второй половине дня и вечером.
Rīgas mikroautobusu satiksme осуществляет пассажирские перевозки в Риге по 13 маршрутам.