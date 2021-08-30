Пн, 30.08.2021
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Юлия Пересильд о романе с Алексеем Учителем

С сентября в Риге возобновят два маршрута микроавтобусов

ФОТО: Valts Baumanis/LETA

SIA Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) с 1 сентября возобновит два маршрута микроавтобусов - 304 и 338, сообщили LЕТА на предприятии.

Автобусы-экспрессы по маршруту 304 "Привокзальная площадь - Кенгарагс - Югла" и по маршруту 338 "Иманта - Плявниеки" будут курсировать только в рабочие дни с 1 сентября. Изначально предусмотрены отдельные услуги утром, во второй половине дня и вечером.

Rīgas mikroautobusu satiksme осуществляет пассажирские перевозки в Риге по 13 маршрутам.


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