С сентября в Риге возобновят два маршрута микроавтобусов

Автобусы-экспрессы по маршруту 304 "Привокзальная площадь - Кенгарагс - Югла" и по маршруту 338 "Иманта - Плявниеки" будут курсировать только в рабочие дни с 1 сентября. Изначально предусмотрены отдельные услуги утром, во второй половине дня и вечером.