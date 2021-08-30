Новая Зеландия сообщает о, возможно, первой смерти от вакцины против Covid-19

Независимый совет по мониторингу вакцин заявил, что смерть женщины могла быть вызвана миокардитом, или воспалением сердечной мышцы. Известно, что другие проблемы со здоровьем могли "повлиять на результат после вакцинации".

Европейские регулирующие органы считают миокардит очень редким побочным эффектом вакцины, заявляя, что преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски.

Скоро ожидаются результаты вскрытия. Никакие подробности - например, возраст женщины - пока не разглашаются.

"Это первый случай в Новой Зеландии, когда считается, что смерть, наступившая через несколько дней после вакцинации, связана с вакциной Pfizer от Covid-19. Хотя Центр побочных реакций получил и другие сообщения о случаях смерти вскоре после вакцинации - ни один из них не считается связанным с вакцинацией", - заявил Независимый совет по контролю за безопасностью вакцины против Covid-19 Новой Зеландии.

На миокардит могут указывать боль в груди, одышка и аритмия. Людям, у которых развиваются такие симптомы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Новой Зеландии менее 2,2 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а более 1,1 миллиона человек, или 23% населения, прошли курс вакцинации.