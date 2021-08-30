Темпы эвакуации из Афганистана замедлились вдвое. США говорят о новых угрозах терактов

В этом выпуске:

Темпы эвакуации из Афганистана замедлились вдвое. Последний самолет из Кабула должен вылететь уже завтра. США говорят о новых угрозах терактов.

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Темпы эвакуации из Афганистана замедлились вдвое. Последний самолет из Кабула должен вылететь уже завтра

В понедельник утром ряд СМИ сообщил, что в сторону аэропорта Кабула было выпущено пять ракет. В США заявили, что система противоракетной обороны сумела перехватить ракеты, запущенные в сторону кабульского аэропорта за день до того, как американцы планируют завершить свою эвакуационную операцию.

Днем ранее в аэропорту Кабула произошел взрыв, по данным CNN, погибли девять человек, включая шестерых детей, все погибшие были членами одной семьи. Американские военные заявили, что взрыв стал результатом нанесенного с беспилотника ракетного удара по автомобилю со взрывчаткой, в котором находился смертник афганского филиала группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

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