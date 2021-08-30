Вт, 31.08.2021
В условиях, когда количество доступных вакцин превышает их потребность, было бы полезно сначала предложить их жителям, которые хотят получить третью дозу вакцины. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Темпы эвакуации из Афганистана замедлились вдвое. США говорят о новых угрозах терактов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Темпы эвакуации из Афганистана замедлились вдвое. Последний самолет из Кабула должен вылететь уже завтра. США говорят о новых угрозах терактов.
  • Встречу Зеленского и Байдена вновь перенсли - теперь на первое сентября. О чем будут говорить президенты, и чего нужно добиться Киеву - мы поговорили с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным. 
  • Комик Идрак Мирзализаде должен покинуть Россию. Власти отзывают его вид на жительство за шутку о русских.
  • На США обрушился ураган "Ида". Его сравнивают с самыми разрушительными ураганами в новейшей истории

Темпы эвакуации из Афганистана замедлились вдвое. Последний самолет из Кабула должен вылететь уже завтра

В понедельник утром ряд СМИ сообщил, что в сторону аэропорта Кабула было выпущено пять ракет. В США заявили, что система противоракетной обороны сумела перехватить ракеты, запущенные в сторону кабульского аэропорта за день до того, как американцы планируют завершить свою эвакуационную операцию.

Днем ранее в аэропорту Кабула произошел взрыв, по данным CNN, погибли девять человек, включая шестерых детей, все погибшие были членами одной семьи. Американские военные заявили, что взрыв стал результатом нанесенного с беспилотника ракетного удара по автомобилю со взрывчаткой, в котором находился смертник афганского филиала группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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