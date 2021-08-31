Совет Безопасности одобрил резолюцию об афганских беженцах

Совет Безопасности ООН в понедельник, 30 августа, поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, и иностранным гражданам, сделать это безопасным способом. Проект резолюции в СБ ООН поддержали 13 стран, а Россия и Китай воздержались. При этом СБ ООН не поддержал предложенное ранее Францией создание зоны безопасности в Кабуле.

Резолюцию внесли на рассмотрение Великобритания, ФРГ и Франция. Она "призывает к обеспечению безопасного выезда для тех, кто покидает Афганистан". Заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст, выступая после голосования, пояснила, что призыв касается как авиаперелетов, так и движения людей через сухопутные границы Афганистана. "Движение "Талибан взяло на себя определенные обязательства. Теперь оно должно их выполнять", - сказала дипломат.