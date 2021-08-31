В Азове противники 5G напали на археологов
Жители российского города Азов напали на археологов, думая, что они будут строить на месте раскопок вышку мобильной связи 5G, сообщает РБК.
Жители российского города Азов напали на археологов, думая, что они будут строить на месте раскопок вышку мобильной связи 5G, сообщает РБК.
Местные жители пытались засыпать археологов песком на месте раскопок.
Археологи проводили работы на одной из улиц Азова - у них были все необходимые разрешения для осуществления археологических раскопок.
Утром 24 августа на место раскопок пришла группа мужчина, которые начали закапывать шурф, в которых находилось несколько археологов.
Один из принимавших участие в нападении на археологов мужчина - представитель коммунистической партии России Станислав Потаков, который собирается баллотироваться на запланированных на эту осень парламентских выборах. Свои действия Потаков и другие "активисты" объяснили опасениями, что на месте раскопок будет установлена вышка 5G. Почему такая мысль возникла - неизвестно.
Как сообщило управление по сохранению культурного наследия Ростовской области, раскопки на упомянутом объекте были остановлены в связи с опасениями по поводу безопасности археологов.
Общество археологов обратилось в полицию.