В Азове противники 5G напали на археологов

Местные жители пытались засыпать археологов песком на месте раскопок.

Археологи проводили работы на одной из улиц Азова - у них были все необходимые разрешения для осуществления археологических раскопок.

Утром 24 августа на место раскопок пришла группа мужчина, которые начали закапывать шурф, в которых находилось несколько археологов.

Один из принимавших участие в нападении на археологов мужчина - представитель коммунистической партии России Станислав Потаков, который собирается баллотироваться на запланированных на эту осень парламентских выборах. Свои действия Потаков и другие "активисты" объяснили опасениями, что на месте раскопок будет установлена вышка 5G. Почему такая мысль возникла - неизвестно.

Как сообщило управление по сохранению культурного наследия Ростовской области, раскопки на упомянутом объекте были остановлены в связи с опасениями по поводу безопасности археологов.