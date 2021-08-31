Главой PMLP назначена Майра Розе

Прежний руководитель PMLP Вилнис Екабсонс после 18 лет работы ушел с должности по собственному желанию.

Согласно предоставленным Министерством внутренних дел данным, Розе занимает должность заместителя руководителя PMLP с 1998 года. В 1984 году она окончила Рижский политехнический институт по специальности инженер, а в 2006 году получила степень магистра права в Латвийской полицейской академии.

Как указывает министерство, предыдущий опыт работы Розе в PMLP, а также оценка "отлично" за работу в 2020 году являются основанием для ее утверждения на должность главы учреждения.