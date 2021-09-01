Левитс в День знаний пожелал учителям выдержки и терпения

В своем поздравлении с 1 сентября президент подчеркнул, что школы, вузы и университеты всегда несли свет знаний.

"Цель образования в Латвии - создание такого государства, где царят мудрость, знания и порядочность, где граждане реализуют демократию и живут в достатке. Желаю стремиться к этой высокой цели, преодолевая временные трудности. Каждому из вас, уважаемые учителя и преподаватели, в этом учебном году желаю особой выдержки и терпения", - сказал Левитс.

Обращаясь к школьникам и студентам, президент отметил, что новый учебный год начинается с некоторыми опасениями из-за эпидемиологической ситуации, но он призывает сосредоточить силы на главном. "При любых обстоятельствах осваивать новые знания, развивать свои таланты, становиться разносторонними и способными гражданами Латвии", - сказал Левитс.

Напомним, В новом учебном году в 672 учреждениях образования за парты сядут 218 773 учащихся, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.

Эти данные еще будут уточнены после 5 сентября, когда школы введут информацию о количестве учащихся в государственную информационную систему образования.

В новом учебном году в Латвии будут работать 40 начальных, 235 основных и 277 средних школ, в том числе гимназий, а также 44 специальных образовательных учреждения, по одной вечерней и заочной школе и три учреждения профессионального основного и среднего образования.

В этом году в Латвии реорганизованы по крайней мере 33 школы, а пять школ ликвидированы.

С нового учебного года в школах возобновляется очная учеба, однако школьники должны иметь сертификаты о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или каждую неделю сдавать тест на коронавирус. Если учащийся или родители отказываются от тестирования, учащиеся основной школы могут обучаться дома, а в средней школе образование больше не является обязательным.

Каждая школа прикреплена к определенной лаборатории, которая обеспечивает тестирование. У учащихся берут на тестирование слюну.