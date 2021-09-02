ВОЗ обеспокоена мутациями колумбийского варианта Covid-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за новым вариантом коронавируса, известным как Mu, который был впервые обнаружен в Колумбии в январе этого года, сообщает Euronews.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за новым вариантом коронавируса, известным как Mu, который был впервые обнаружен в Колумбии в январе этого года, сообщает Euronews.
ВОЗ классифицировала Mu как интересный вариант, сделав вывод, что у него есть мутации, указывающие на риск устойчивости к вакцинам.
ВОЗ подчеркнула, что необходимо провести ряд исследований, чтобы лучше понимать вариант Mu.
Несмотря на то, что глобальное распространение Mu невелико, новый штамм Covid-19 становится все более популярным в Южной Америке.
Существует серьезная обеспокоенность по поводу появления новых вирусных мутаций, поскольку уровень инфицирования снова растет.
Уже сообщалось, что 8 июня в Латвии был обнаружен колумбийский вариант вируса Covid-19, или штамм B.1.621, содержащий две самые опасные мутации - N501Y и E484K.
Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и британский, или альфа-вариант, к которому добавляется вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на британский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител", - пояснил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.