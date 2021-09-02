ВОЗ обеспокоена мутациями колумбийского варианта Covid-19

ВОЗ классифицировала Mu как интересный вариант, сделав вывод, что у него есть мутации, указывающие на риск устойчивости к вакцинам.

"Вариант Mu имеет ряд мутаций, которые указывают на возможные иммунные свойства", - говорится в заявлении ВОЗ.

ВОЗ подчеркнула, что необходимо провести ряд исследований, чтобы лучше понимать вариант Mu.

Несмотря на то, что глобальное распространение Mu невелико, новый штамм Covid-19 становится все более популярным в Южной Америке.

"Хотя глобальная распространенность варианта Mu снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1%, его распространенность неуклонно растет в Колумбии (39%) и Эквадоре (13%)", - говорится в заявлении.

Существует серьезная обеспокоенность по поводу появления новых вирусных мутаций, поскольку уровень инфицирования снова растет.

Уже сообщалось, что 8 июня в Латвии был обнаружен колумбийский вариант вируса Covid-19, или штамм B.1.621, содержащий две самые опасные мутации - N501Y и E484K.

"Многие из штаммов очень похожи, но опасные мутации хорошо известны и мы можем говорить о комбинациях мутаций. Индийский вариант также имеет очень нехарактерную комбинацию мутаций.