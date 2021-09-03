Пт, 3.09.2021
Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

В новозеландском торговом центре ранены минимум 4 человека; нападавший застрелен

Полиция Новой Зеландии. Иллюстративное фото ФОТО: MICK TSIKAS / EPA

В Новой Зеландии полиции в одном из супермаркетов Окленда застрелила мужчину, который перед этим ранил нескольких человек, пишет Reuters.

В свою очередь Новозеландское радио сообщило, что застреленный мужчина ранил в торговом центре New Lynn минимум четырех человек.

На опубликованных в интернете видеозаписях видно, как объятые паникой покупатели выбегают из магазина и пытаются найти укрытие.


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