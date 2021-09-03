В новозеландском торговом центре ранены минимум 4 человека; нападавший застрелен
В Новой Зеландии полиции в одном из супермаркетов Окленда застрелила мужчину, который перед этим ранил нескольких человек, пишет Reuters.
В Новой Зеландии полиции в одном из супермаркетов Окленда застрелила мужчину, который перед этим ранил нескольких человек, пишет Reuters.
В свою очередь Новозеландское радио сообщило, что застреленный мужчина ранил в торговом центре New Lynn минимум четырех человек.
На опубликованных в интернете видеозаписях видно, как объятые паникой покупатели выбегают из магазина и пытаются найти укрытие.