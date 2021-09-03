Похороны КВН? На ТНТ выйдет шоу, в котором будут собраны лучшие комики России

Создатели "Игры" называют свой новый проект "шоу-блокбастер", а те, кто уже побывал на технических вечеринках, говорят, что это альтернатива КВН, но гораздо смешнее.

Что же такое "Игра"?

Это, пожалуй, главное комедийное телесобытие года, в котором лучшие комики последнего десятилетия будут бороться за самый большой приз в истории российского телевидения - 30 миллионов рублей (346 тысяч евро).

"Это самый дорогой проект Comedy Club Production, на который делают невероятную ставку. Туда стянуты лучшие юмористические силы - что на сцену, что за кулисы. Собрали всех, кого вы можете вспомнить в КВН за последние 10-15 лет", - заявил ведущий YouTube-канала SAVVA SHOW Святослав Савченко.

85 участников будут поделены на 12 команд, состоящих из "молодых" и "старых" комиков. Сезон будет состоять из 12 выпусков, в которых команды будут соревноваться друг с другом и набирать очки. В финал выйдут четыре команды, которые по ходу сезона наберут больше всего очков.

По условиям шоу у комиков нет креативных рамок и они могут выступать в жанре миниатюр, стендапа, импровизации, музыкальной комедии, абсурдного или любого другого юмора.

"Мы надеемся, что "Игра" объединит несколько поколений людей не только на сцене, но и перед экранами", - заявил продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов.

Кто участвует?

Проще сказать, кого там не будет. В шоу "Игра" будут собраны, пожалуй, самые известные и смешные комики, выступающие на русском языке, большая часть из которых - бывшие кавээнщики.

Итак, в "Игре" примут участие: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Алексей Щербаков, Рустам "Рептилоид", Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артем Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Расул Чабдаров, Павел Дедищев, Ольга Картункова, Богдан Лисевский и многие другие.

Каждый баттл рассудят четыре члена жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.