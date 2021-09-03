"Из сомневающейся - в противницу": Как из-за семейного врача девушка потеряла доверие к вакцинам

Дочь Эвии Луизе (имя изменено) последние два года училась в одном из вузов Латвии - до сих пор она была среди лучших студентов в бюджетной группе.

Летом, когда стало ясно, что для очного обучения потребуется ковид-сертификат, Эвия решила посоветовать своей дочери пройти вакцинацию. До сих пор Луиза относилась к числу сомневающихся.

Поэтому Эвия отправила свою дочь поговорить с семейным врачом, надеясь, что это убедит ее.

"И я спросил доктора - что хорошего можно сказать о вакцине, чтобы подбодрить ее? И она говорит - видите, я сама сижу без маски. Это у нее протест такой. И она говорит: ничего хорошего сказать не могу. Это политика.

Она сказала, что если у ребенка есть план B, лучше учиться дистанционно. И моя дочь из сомневающейся стала противницей вакцинации. Это тоже был поворотный момент", - сказала Эвия.

Беседа была без аргументов и очень короткой. Но убедить дочь в безопасности вакцины уже невозможно.

Таким образом, Лиузе взяла академический отпуск и отложила учебу. Эвия переживает по этому поводу, потому что не думает, что через год ситуация изменится. Стать противницей вакцинации Луизе помогла семейный врач, до которой Latvijas Radio удалось дозвониться.

"Я не говорю всем этого не делать. Если меня спросят, всем ли я рекомендую сделать вакцинацию? Нет. Не всем нужно делать прививки.

Конечно, речь не о группах риска. Там может быть действительно полезно пройти вакцинацию, но я категорически против вакцинации детей. Я считаю, что каждый врач имеет право мыслить по-своему. Я не верю, что вакцинация - это решение", - прокомментировала Вилцане.

Между тем большинство экспертов - иммунологи, вирусологи и эпидемиологи - с самого начала пандемии объясняли, что вакцинация является главным оружием в борьбе с вирусом. Это же показывают и данные. К сожалению, Вилцане - не единственный семейный врач, который призывает пациентов не вакцинироваться.

Таких случаев довольно много. Точных данных о количестве таких врачей нет. Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских врачей, отметила, что не ясны и их взгляды на вакцинацию.

"Неприемлемо для семейного врача или помощника призывать пациентов не делать прививку и рассказывать мифы и теории. Я бы призвала их пересмотреть свое место в профессии.

Противник вакцинации семейным врачом быть не может. Может, ему стоит пойти в экстрасенсы", - подчеркнула Козловска.