Под Самарой убили подозреваемого в педофилии. Это мог сделать отец одной из жертв

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следствие отрабатывают две версии произошедшего. По одной из них, мужчину, подозреваемого в педофилии, убил отец одной из пострадавших девочек. По другой версии - мужчина сам "наткнулся на нож" во время ссоры с отцом пострадавшей.

Дело о педофилии

Как писала региональная "Комсомольская правда", 25 августа в поселке Прибрежный Самарской области Олег (так в СМИ называют убитого подозреваемого в педофилии) помогал своему близкому другу Вячеславу занести в квартиру новый шкаф. После этого друзья решили выпить.

"Слава рассказывал, что Олег все это время сидел в телефоне, ему это не понравилось. В какой-то момент Свиридов уснул, а Слава взял его мобильник и решил посмотреть, что это друг там так рассматривал. Он нашел видео, на котором Олег заставляет дочь Вячеслава, которой всего девять лет, заниматься с ним оральным сексом", - цитирует газета одного из местных жителей.

После этого, пишет издание, Вячеслав разбудил товарища и начал избивать его, но их разняли случайные свидетели конфликта. После этого Олег сбежал.

Вячеслав обратился в полицию. Во время расследования выяснилось, что в 2016 году Олег мог совершить действия сексуального характера с шестилетней дочерью девушки, с которой он тогда жил, и также записал происходящее на телефон.

Как рассказала "Московскому комсомольцу" знакомая убитого, с девушкой, у которой была дочь от предыдущих отношений, он сожительствовал пять-шесть лет. Их отношения собеседница газеты описывает как "сложные, неспокойные": "Олег с ней постоянно ругался и дрался. У него не было постоянной работы. Как многие у нас, он подрабатывал в гаражах. Сидел частенько на шее у жены".

По словам собеседницы МК, мать девочки не догадывалась о произошедшем с дочерью. После того, как о произошедшем стало известно полиции, правоохранители пришли домой к Олегу, но того не оказалось в квартире, пишет издание.

"Комсомольская правда" пишет, что родители пострадавших девочек 26 августа сами пришли к Олегу домой. "[Родители] стали выяснять, зачем он это делал. Тот внятного ответа не дал, извинялся. После разговора они ушли, а потом Вячеслав сказал, что пойдет к Олегу и сам приведет его в полицию. В четверг вечером [26 августа] Свиридова еще видели живым", - рассказал источник издания.

В пятницу, 27 августа, в отношении Олега возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а его самого объявили в розыск.

Дело об убийстве

Олега искали почти неделю, но поиски не дали результатов. По данным "Комсомольской правды", оперативники опросили его знакомых и родственников пострадавших девочек, и хотели вызвать в полицию Вячеслава, так как нашли несостыковки в его показаниях. Но 2 сентября тот сам пришел в полицию и признался в убийстве, утверждает газета.

Как пишет издание, Вячеслав заявил, что случайно убил Олега во время ссоры, и сам показал полицейским, где находится тело.

По данным "Московского комсомольца", Вячеслав рассказал оперативникам, что во время ссоры достал нож, и Олег сам напоролся на лезвие.

"Комсомльская правда" пишет, что 34-летнего Вячеслава задержали по делу об убийстве. В тот же день, 2 сентября, Красноглинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщают СМИ, назначить ему такую меру пресечения суд просило следствие. Адвокат мужчины просил отправить его подзащитного под подписку о невыезде.