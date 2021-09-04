"Банку выгодно, если человек не снимает деньги!": Клиент удивлен комиссией за обслуживание неактивного счета

Свои сбережения Юрис хранил на одном из счетов банка Citadele. Время от времени банк присылал рекламные объявления на адрес электронной почты, которые, как и большинство людей, Юрис читал довольно небрежно или не читал совсем.

Недавно после длительного перерыва мужчина зашел в свой интернет-банк Citadele и заметил, что с ноября прошлого года со счета списывались семь евро в месяц.

В переписке с банком Юрису пояснили, что эта сумма списывается с его счета за обслуживание неактивного счета. Юрис же считает, что, прежде чем снимать крупную сумму, банк мог хотя бы связаться с ним по электронной почте или текстовым сообщением.

"Мне это кажется глупым. Что означает неактивный счет? Для банка, мне кажется выгодным то, что человек не снимает деньги", - сказал Юрис. Мужчина закрыл счет, снял деньги, но считает, что банк должен ему 70 евро.

В Citadele пояснили, что клиент был уведомлен об изменении цены в интернет-банке в марте 2019 года, и в случае неясности он мог связаться с банком.

Юрис прочитал сообщение, но вопросов не последовало. Счет в банке Citadele признается неактивным, если в течение 12 месяцев по нему не проводились операции.

"В тот момент мы бы предложили ему подключить карту и попробовать наши услуги", - сказал Янис Мурниекс, начальник отдела по обслуживанию частных лиц банка Citadele.

Мурниекс подчеркнул, что цель Citadele - работать с активными клиентами, и это единственный способ, как предложить современные и выгодные услуги.

Юрис может с претензиями к банку обратиться к омбудсмену Ассоциации финансовой отрасли. Однако, узнав о ситуации, в ассоциации признали, что благоприятный результат для Юриса маловероятен.

Советник Ассоциации финансовой отрасли Лаума Летиня отметила, что прайс-листы банковских комиссионных доступны клиенту. В тот момент, когда клиент выбирает услуги определенного банка, он может с ними ознакомиться.

"Покрытие ежедневных банковских расходов связано с безопасностью вкладов и всем остальным.

Кажется, что если деньги не перемещаются, значит, нет никаких расходов, но хранение самих денег также создает расходы в повседневной деятельности банка. Это не тот случай, когда хранение не требует никаких затрат. Так же, как если бы мы хотели где-то хранить вещь, сам факт того, что собственность хранится там, не означает, что она не несет затрат на хранение", - пояснила Летиня.